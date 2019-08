Per De Rossi esordio argentino con gol

Pjanic : “Totti e De Rossi? Ma come si fa a trattarli così? Nainggolan troppo aPerto. Allegri? Mi fa ridere quando…” : Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Il calciatore ha parlato di Totti, De Rossi, Nainggolan e Allegri Di seguito alcuni passaggi dell’intervista: “Non mi capacito di come Totti e De Rossi siano stati trattati dalla Roma. Li ho sentiti e ne abbiamo parlato: sono dispiaciuti e loro stessi faticano a darsi una spiegazione. Totti ha voluto tirarsi fuori da una situazione che non gli stava bene, ma so ...

Esordio con gol Per De Rossi al Boca Juniors! Ma l’Almagro rovina la festa : Xeneizes sconfitti ai rigori in Copa Argentina [VIDEO] : Daniele De Rossi esordisce con un gol alla prima con la maglia del Boca Juniors: dopo la sua sostituzione però gli Xeneizses si fanno pareggiare e perdono ai rigori contro l’Almagro Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Daniele De Rossi ha fatto il suo Esordio con la maglia del Boca Juniors. Non poteva esserci modo migliore di festeggiare la prima partita con gli argentini di segnare subito un gol: sugli sviluppi di un ...

Daniele De Rossi ricorderà Per sempre il debutto con il Boca Juniors : Un giorno indimenticabile. Un’accoglienza da Imperatore. Daniele De Rossi ricorderà per sempre il proprio debutto con la maglia del Boca

Allerta Incendi Sardegna : alto rischio Per le prossime ore : Confermata anche per mercoledì 14 agosto l’Allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi in Sardegna. L’avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l’Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell’Ogliastra (codice giallo). Il pericolo di roghi, dove sara’ necessario l’intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l’ingresso da ...

Shenmue III : demo disponibile il prossimo mese su PC Per chi ha finanziato il gioco su Kickstarter : Dopo una lunghissima attesa e dopo una serie di controversie a causa dell'esclusività temporale su Epic, Shenmue III sta per essere pubblicato sul mercato. Ma prima, per chi ha finanziato il gioco attraverso Kickstarter, sarà possibile mettere le mani su una demo a partire dal mese prossimo.Attraverso un aggiornamento pubblicato sulla pagina crowdfunding del gioco, Ys Net ha confermato che la demo verrà pubblicata verso la seconda metà di ...

ROSSINI OPerA FESTIVAL 2019/ Il ritorno di Semiramide fa brillare tre protagonisti : L'OPERA Semiramide è tornata in scena per la terza volta al ROSSINI OPERA FESTIVAL, aprendo l'edizione numero 40 domenica scorsa

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi favoriti Per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei Giallorossi: in pole position per Icardi, Rugani e Lovren per la difesa.

Boca Juniors - arriva la prima convocazione Per il centrocampista De Rossi : De Rossi si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del Boca Juniors, il calciatore ex Roma può rappresentare un lusso in Argentina per qualità ed esperienza. L’ex Roma dopo aver saltato le prime due giornate della Primera Division è stato convocato per la prima volta, De Rossi risulta nell’elenco dei calciatori selezionati dal team di Buenos Aires per l’impegno casalingo di Copa Argentina, in programma ...

Caldo - allerta rossa in Molise : alte temPerature anche nelle prossime ore : In Molise il Caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e ...

Need For Speed : conto alla rovescia Per il reveal del prossimo titolo : I fan di Need For Speed all'ascolto hanno di che gioire: sul sito ufficiale di EA è apparso un countdown che rivelerà qualcosa di più sul nuovo titolo corsistico.Oltre al conto alla rovescia è visibile solamente "NFS" su sfondo nero. Attualmente mancano due giorni al reveal che sarà programmato quindi per il 14 agosto. Oltre a questo non sappiamo nient altro: tuttavia questo countdown si adatta perfettamente al commento del CEO di EA, Andrew ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez Perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

Coppa Italia - il Crotone batte l’Arezzo e suPera il secondo turno. Prossimo avversario la Sampdoria domenica 18 agosto ore 20 - 45 ancora sul terreno dello Scida : Crotone 4 Arezzo 3 Marcatori: Barberis 1°, Simy 6°, Borghini 10°, Belloni ( R) 16°, Zini 23°, Golemic 33°,

MotoGp – Retroscena Vinales : “potevo suPerare Valentino Rossi - ma sarebbe stato un disastro. Le gomme…” : Maverick Vinales svela un Retroscena in merito alla gara del Gp d’Austria: il pilota spagnolo avrebbe potuto superare Valentino Rossi, ma avrebbe consumato troppa gomma finendo per farsi beffare da Rins Solo un quinto posto per Maverick Vinales nel Gp d’Austria. Dopo le buone prove libere del weekend, lo spagnolo si aspettava di finire più vicino al podio, ma l’errata scelta delle gomme ha condizionato la sua gara. La ...