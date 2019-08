Manager siciliano morto in Croazia | arrestati armatore e skipper

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il proprietario e lodello yacht nel quale e'ilEugenio Vinci per avvelenamento da monossido di carbonio, sono statiper aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando la fuoriuscita dei gas tossici. Si tratta, secondo la polizia, di un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi croati. I due figli delsono ancora ricoverati in gravi condizioni.In base alle indagini della direzione della polizia di Spalato-Dalmazia, il motore sarebbe stato installato l'8 agosto.non avrebbero seguito le norme di sicurezza, inserendo nel vano motore un generatore a benzina che si raffredda ad aria. Una volta avviato, il motore ha iniziato a sprigionare gas tossici che hanno raggiunto anche le cabine, avvelenando ile i due figli, un bimbo di cinque e una ragazzina di quattordici anni. ...

