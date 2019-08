Google Assistant inizia a insinuarsi nel settore bancario | ma con evidenti limiti

Sonos svela finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant : Un altoparlante portatile Wi-Fi e Bluetooth ancora senza nome è in arrivo ed è compatibile con Google Assistant e Alexa per essere controllato tramite i comandi vocali, anche se la funzionalità potrebbe essere limitata alla connettività Wi-Fi domestica per risparmiare sul consumo della batteria. L'articolo Sonos svela finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant non supporta più i promemoria per gli utenti G Suite : Da alcuni giorni il team di Google ha introdotto una novità che probabilmente non risulterà particolarmente gradita a tanti utenti G Suite: Google Assistant, infatti, non supporta più i promemoria

Google semplifica la ricerca e l'ascolto dei podcast e forza i promemoria con Google Assistant : Google sta semplificando la ricerca e l'ascolto dei podcast tramite la ricerca Google e sta forzando i promemoria a passare attraverso Google Assistant.

I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa : La prossima generazione di cercatori Tile Mate e Tile Pro sta ricevendo l'integrazione delle funzionalità della casa intelligente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio account Tile con Google Assistant o Alexa e chiedere al proprio assistente digitale di trovare i propri oggetti attaccati a un dispositivo Tile.

I promemoria di Google Assistant ora diventano più utili quando le notifiche vengono espanse : Nelle ultime settimane i promemoria impostati utilizzando Google Assistant hanno ottenuto dei miglioramenti nella loro gestione da parte dell'utente. In precedenza tutti i promemoria di Google Assistant erano raggruppati in una singola notifica senza la possibilità di interagire con nessuno di essi, mentre ora sono separati in modo da poterli posticipare, eliminare o contrassegnarli come completati singolarmente.

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant.

Ora puoi farti leggere i messaggi WhatsApp da Google Assistant (e rispondere) : (Foto: Androidpolice) Era richiesta da tempo e finalmente una delle funzionalità più attese di Google Assistant è diventata ufficiale seppur solo per la lingua inglese in un primo momento. L'assistente personale di Android potrà infatti andare a leggere i messaggi ricevuti su app di terze parti come WhatsApp e consentirà anche di rispondere, utilizzando solamente la voce (e le orecchie). Se finora Assistant poteva leggere soltanto i ...

Google Assistant ora vi legge i messaggi di WhatsApp - Telegram e altre app e vi fa pure rispondere : Google Assistant ora è capace di leggere i messaggi di WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe e di farvi pure rispondere con la voce!

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music.

LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio 2019 : LG ha presentato la sua nuova gamma audio 2019 che include le soundbar che puntano sull'effetto cinema e gli speaker XBoom con connettività bluetooth. Tutta la linea di prodotti audio 2019 integra il supporto a Google Assistant.

Huawei avrebbe annullato il lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA : Una delle "vittime" della situazione che si è venuta a creare in seguito al ban di Huawei da parte degli Stati Uniti è uno smart speaker con Google Assistant

Google inizia a sostituire la ricerca vocale con Google Assistant : Negli ultimi anni tutte le innovazioni si sono concentrate su Google Assistant che ora sta sostituendo completamente la ricerca vocale su Android. L'icona del microfono della ricerca vocale ora è stata sostituita dall'icona di Google Assistant, mentre il vecchio prompt "Ok Google" ora visualizza "Chiedi al tuo assistente".

Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant : Se desiderate sfruttare Google Keep per creare le liste della spesa anche con la voce, c'è una soluzione fai-da-te molto semplice. Scopriamola insieme

Google Go accoglierà presto Google Assistant Go e Google Lens : Google Go si prepara ad accogliere nuove funzionalità: presto al suo interno saranno integrati un accesso diretto ad Assistant Go e un collegamento a Google Lens. Ecco le ultime novità pensate per migliorare Android Go.