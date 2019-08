BookMarchs | i libri raccontati dai traduttori | “Riscopriamo i classici partendo dalle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) C’è un angolo delle Marche del sud che ospita una rassegna preziosa, una gemma incastonata nella bellezza dei suoi paesaggi. Si chiama-L’altra voce ed è il festival deipresentati dai loro. “Il nome è un’invenzione linguistica che unisce le Marche e l’idea del “segnalibro”, in tutti i suoi significati simbolici – spiega Fabio Pedone, traduttore e giornalista, direttore artistico del festival insieme a Stella Sacchini – L’idea nasce in un territorio periferico d’Italia, luoghi che stanno vivendo un profondo mutamento, con una costellazione di paesi piccoli che ha sperimentato la crisi del modello agricolo e si sta aprendo al turismo internazionale con tutte le contraddizioni del caso. In questo periodo di cambiamenti profondissimi crediamo che sia importante, se non vitale, portare in questi ...

