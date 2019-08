The Fix | la seconda puntata in replica su Mediaset Play | Maya scopre una talpa in ufficio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Anche questa settimana ritorna suuna delle serie televisive più attese dell'estate, "The Fix", interpretata da Robin Tunney (nota in Italia per essere l'agente Teresa Lisbon della serie The Mentalist). Lunedì 12 agosto, infatti, è stata trasmessa su Canale 5 ladella serie in cui sono stati trasmessi gli episodi 4, 5, 6 e 7, intitolati "Scandalo", "Bugie", "Il fuggitivo" e "Sussurri dall'aldilà". Qualora non abbiate visto ladella serie in televisione, avrete sempre la possibilità di reperire facilmente lasui siti. Dove vedere online ladei primi tre episodi di 'The Fix' Nello specifico, si segnala che ladel secondo appuntamento di "The Fix" è reperibile solo ed esclusivamente in streaming sul web al sito. Su tale piattaforma, infatti, è stata creata di recente una pagina dedicata alla serie in ...

