Salvini bifronte | “santino” sui social | ma fa morire donne e bambini in mare

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Matteo, il ministro della disumanità, colui che per la sua propaganda elettorale lascia gli esseri umani,compresi, in mezzo alcol rischio diaffogati o disidratati, per i suoi santiniha deciso di usare niente meno che un’iconografia che richiama i santini veri e propri. Su uno sfondo azzurro, con delle piccole nuvole bianche ad incorniciare un cielo limpido e sereno, si staglia, al cento dell’inquadratura,sorridente e rassicurante.Giacca blu scuro, spilla della Lega con l’icona del guerriero Alberto da Giussano (analisi storiche fatte nel corso del tempo avrebbero dimostrato che la figura di Alberto da Giussano, padre fondatore della Lega Lombarda nel 1167, non sarebbe mai esistita) ha alle sue spalle quattro fasci di luce che si diramano verso l’alto. È il Dio sole, il Cristo ...

