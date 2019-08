Quali brand possono essere considerati davvero iconici?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Marco BoglioneMarco LavazzaFabio VaccaronoCarlo GiordanettiRobert Kunze-ConcewitzForse non ce ne rendiamo sempre conto, ma il mondo in cui viviamo è marchiato, nel senso che siamo circondati da marchi, appunto. Il potere e la forza di questi marchi aumenta costantemente, assorbendo in parte quello dei prodotti stessi. Si parla in questi casi diequity, cioè il valore che si concentra in un simbolino come una mela morsicata. Pensateci bene, basta vedere quel disegnino e subito sappiamo il nome dell’azienda, bene o male di cosa si occupa e che in linea di massima i prodotti con quel frutto sono desiderati; hanno insomma un valore sociale, prima ancora che economico. Ecco, avete presente quanto valgono i 100 marchi – attenzione: non i loro prodotti – più noti al mondo? Oltre duemila miliardi di dollari secondo Forbes, che stila una classifica annuale dei migliorial mondo. In ...

