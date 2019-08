Morgan | “Amadeus a condurre Sanremo? Un elettricista che ripara un lavandino Io e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) I mille volti di, al secolo Marco Castoldi. Cantautore, musicista, giudice di talent, opinionista, divulgatore e tanto altro.è pronto per la nuova sfida che lo attende e che riguarda la radio. Dal 14 settembre sarà il mattatore di “Catautoradio”, su Rai Radio Due sulla storia della canzone italiana. Previsti come ospiti: Achille Lauro, Willie Peyote, Young Signorino o ex cantanti dei talent. In verità non è un debutto radiofonico per l’artista dal momento che nel 2018 ha co-condotto con Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio “Okkio a” su Rtl 102.5. Poi il passaggio in casa Rai dopo l’ottima performance a “The Voice Of Italy”, fortemente voluto dalla conduttrice e autrice Simona Ventura. Un momento di pace per l’artista che ha vissuto momenti di tensione per lo sfratto dalla sua casa di Monza, il 25 giugno. Una decisione emessa dal tribunale nel 2017 per il mancato ...

