Icardi e Dzeko | il clamoroso valzer delle punte | l' idea che può sconvolgere il

Icardi ALLA ROMA?/ Di Marzio : l'Inter chiede Dzeko e 60 milioni - si tratta : ICARDI-Roma, futuro giallorosso per il bomber? L'argentino apre ALLA società capitolina, ecco le richieste dell'Inter per l'argentino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Sky : La Roma corre su Icardi. Il cartellino di Dzeko (20 milioni) più altri 40 milioni in più annualità : La Roma all’assalto di Mauro Icardi. Lo ha riferito Sportmediaset ed ora anche il giornalista Sky Angelo Mangiante. Mentre arrivano voci secondo le quali nell’incontro con De Laurentiis per Lozano, Mino Raiola starebbe facendo da intermediario con il Napoli proprio per conto dell’argentino. Mangiante dichiara di avere conferme sull’affondo del club giallorosso per Icardi. “Il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco ...

Sportmediaset : Icardi apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Roma - Paulo Fonseca blinda Dzeko : “non prendiamo in considerazione una sua cessione. Icardi? Dico che…” : L’allenatore della Roma ha parlato del futuro di Dzeko, sottolineando come si aspetti che il bosniaco rimanga in giallorosso Edin Dzeko resta nel mirino dell’Inter, ma la Roma non ha nessuna intenzione di privarsene. In primis Paulo Fonseca, che continua a puntare sul bosniaco per affidargli il peso dell’attacco giallorosso. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di lusso ...

Calciomercato Roma - importanti indizi dalle parole di Fonseca : Icardi - Dzeko e il difensore : Edin Dzeko domani sera sarà in campo nell’amichevole di lusso tra Roma e Real Madrid all’Olimpico. Ad annunciarlo, in un’intervista a Sky Sport, è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. “Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui“, dice il tecnico portoghese che annuncia che la sua squadra ...

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

Sky – Scambio Icardi-Dzeko? L’argentino blocca tutto : Ultime notizie sul mercato nello speciale di Sky, focus sulla telenovela di Mauro Icardi. L’attaccante argentino sarebbe conteso da diverse squadre, tra cui la Juve, il Napoli e la Roma. Negli ultimi giorni al pista Roma era apparsa la più vicina, ma da Sky arrivano novità contrarie “La Roma non ha intenzione di cedere Dzeko per meno di 20 milioni ed al momento non c’è intesa con l’Inter a proposito della valutazione del cartellino del ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Repubblica : La Roma pensa a Icardi : 30 milioni più il cartellino di Dzeko : La telenovela Icardi si arricchisce di un colpo di scena. Al tavolo delle trattative per l’argentino torna la Roma. Lo scrive oggi Repubblica. L’intenzione dei giallorossi è di portare Mauro in squadra in cambio di 30 milioni più il cartellino di Dzeko, valutato 20 milioni. Un’operazione da 50 milioni, più 5 netti all’anno d’ingaggio per Icardi. “Materialmente la proposta non s’è ancora concretizzata perché il club di Pallotta ...

Inter : in Cina fuori Icardi e dentro Nainggolan ma il pensiero va a Dzeko e Lukaku : Martedì 16 luglio l'Inter partirà alla volta della Cina per l'International Champions Cup, prestigioso torneo Internazionale con diversi top team pronti a sfidarsi in amichevoli di lusso. Le prima sfida sarà in programma sabato contro il Manchester United, mentre il 24 luglio ci sarà l'attesa sfida ai rivali della Juventus. Alla squadra vista in Svizzera, dovrebbero aggregarsi anche Nicolò Barella e Radja Nainggolan mentre un comunicato ...

La Juve vorrebbe Icardi ma Zhang non vuole svenderlo - Dzeko e Lukaku restano in attesa : Il mese di luglio sta riservando un calciomercato davvero frizzante, improntato soprattutto alla ricerca del bomber. Un probabile giro di attaccanti senza precedenti: da Icardi a Dzeko, da Lukaku a Higuain, fino a Dybala, El Shaarawy, Chiesa e James Rodriguez. E la lista potrebbe continuare con altre sorprese. Il calciomercato 2019 era iniziato con grandi colpi in difesa. L'Inter ha chiuso per Godin già in primavera, assicurandosi il forte ...

Mercato : Icardi e Dzeko i nomi più “caldi” dell’informazione : nomi calcioMercato – Icardi (7.210 citazioni), Dzeko (6.056) e De Ligt (5.432) sono i protagonisti del calcioMercato di cui più si è parlato sui mezzi di informazione italiani nell’ultimo mese. A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto da “Mediamonitor.it” su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), […] L'articolo Mercato: Icardi e Dzeko i nomi più ...

Serie A - iniziati i ritiri estivi di tutte le big : da Dzeko a Icardi - i separati pesano 470 milioni : Pronti, partenza, via. I ritiri estivi di tutte le big di Serie A sono incominciati (oggi la Juve si raduna alla Continassa, Ronaldo arriva il 13) e con essi sono esplosi i malumori dei giocatori che vorrebbero fare le valigie ma che vivono da separati in casa. Tra gli scontenti, c' è chi non usa me