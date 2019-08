La regina Elisabetta in vacanza a Balmoral

Brexit - la regina Elisabetta rompe il protocollo e esprime “delusione per l’attuale classe politica incapace di governare” : La Regina Elisabetta ha parlato. rompendo il protocollo, sua Maestà, notoriamente fuori dalle questioni politiche, ha deciso di dire la sua, esprimendo privatamente la sua “delusione per l’attuale classe politica e la sua incapacità di governare correttamente”. A rivelarlo il quotidiano britannico The Sunday Times, che cita una fonte molto vicina a Buckingham Palace. Il riferimento è, ovviamente, alla Brexit, e alla crisi che ...

Caso Epstein - «il principe Andrea molestò una minorenne». Sotto accusa il figlio della regina Elisabetta : Virginia Robert Giuffre, la testimone chiave nel Caso Epstein, racconta di essere stata costretta nel 2001, quando era minorenne, ad avere rapporti sessuali anche con altri personaggi che gravitavano nella cerchia di amicizie del ricco finanziere, tra cui il principe Andrea duca di York, il figlio della regina Elisabetta. È quanto emerge – secondo il resoconto dei media Usa – dalle carte depositate dagli investigatori presso la corte ...

Principe Andrea - nuove accuse per il figlio della regina Elisabetta : “Eravamo con lui e un bambolotto gonfiabile a casa di Jeffrey Epstein” : Jeffrey Epstein si è suicidato sabato mattina impiccandosi nella cella del carcere di Manhattan dove era detenuto ma le accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori che gli erano state rivolte non sono destinate a morire con lui. Anzi, volano oltre manica, a sconvolgere la Royal Family. Nelle oltre duemila pagine di documenti e testimonianze raccolte – e diffuse venerdì – dai giudici della ...

Pony - fiori e mascotte : al via le vacanze in Scozia della regina Elisabetta : Al via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ElisabettaAl via le vacanze in Scozia della regina ...

La regina Elisabetta non ha incontrato Kate Middleton per molti anni - : Francesca Rossi I rumors sostengono che la regina Elisabetta abbia acconsentito a incontrare Kate Middleton solo dopo 5 anni di fidanzamento con il principe William Il rapporto tra la regina Elisabetta e Kate Middleton sembra basato su una grande stima reciproca e su una buona intesa. La sovrana si è dimostrata una vera e propria guida per la moglie del principe William, nella prospettiva di una futura ascesa al trono dei duchi di ...

Meghan Markle in vacanza con la regina Elisabetta : Tempo di vacanze anche per la Regina Elisabetta II: la ultranovantenne sovrana è pronta per partire per quel di Balmoral, dove si riposerà e trascorrerà del tempo con alcuni componenti della famiglia reale.Per la prima volta infatti anche Meghan Markle farà parte della compagnia: i duchi di Sussex saranno invitati per due settimane con Sua Maestà ed è molto probabile che l'ex attrice americana festeggi con gli altri reali il suo 38esimo ...

Questa GIF della regina Elisabetta che rincorre il principe William da bambino ti farà sorridere : LOL The post Questa GIF della regina Elisabetta che rincorre il principe William da bambino ti farà sorridere appeared first on News Mtv Italia.

La regina Elisabetta - che ha qualcosa da dire a Meghan Markle : La principessa Vittoria di Svezia, futura reginaDove vanno in vacanza i reali?Dove vanno in vacanza i reali?I gemelli monegaschiDove vanno in vacanza i reali?Carl Philip di Svezia e famigliaI CasiraghiPierre e Beatrice BorromeoLa famiglia reale daneseDove vanno in vacanza i reali?Dove vanno in vacanza i reali?Dove vanno in vacanza i reali?Dove vanno in vacanza i reali?Dove vanno in vacanza i reali?I Borbone di SpagnaDove vanno in vacanza i ...

Meghan Markle - la follia : dieta vegana per Archie. La reazione furibonda della regina Elisabetta : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano". Queste le parole della Regina Elisabetta , secondo una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle voglia allevare il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati a

Meghan Markle - dieta vegana per Archie. La regina Elisabetta furiosa : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano", dice una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle ne abbia combinata un'altra delle sue: la duchessa di Sussex avrebbe deciso di far crescere il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati animali.La decisione avrebbe mandato su tutte le furie la sovrana, la Regina Elisabetta, che si sarebbe detta molto ...

La regina Elisabetta e le foto dei nipoti. Cuore di nonna : Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la Regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

Il ventilatore della regina Elisabetta : Molti lo hanno notato in un angolo delle fotografie con il nuovo primo ministro britannico: in realtà è più che un ventilatore

“Meghan Markle vuole che Archie segua la dieta vegana. La regina Elisabetta è furiosa” : “Sua Maestà non accetterà mai che il bimbo sia cresciuto come vegano”. A rivelarlo al tabloid britannico Express è una fonte vicina alla famiglia reale che ha rivelato che la moglie del principe Harry, Meghan Markle, vorrebbe far seguire la dieta vegana anche al piccolo Archie. Una scelta che avrebbe fatto storcere non poco il naso a Sua Maestà la regina Elisabetta, che si è subito preoccupata per la salute del nipote. D’altra parte però, ...

Elisabetta Canalis è la regina dei social. La foto che ha incantato i fan - : Carlo Lanna Elisabetta Canalis prova ancora una volta sui social, una foto dalla sua vacanza in Toscana manda in tilt i suoi fan e spunta persino un like da Morandi Non c’è che dire: Elisabetta Canalis sa benissimo come coccolare e far battere il cuore dei follower. E l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo instagram conferma tutta la sua bellezza e sensualità. Per lei basta poco: un sorriso, un corpo in bella mostra ed è ...