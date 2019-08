Catania | Salvini esce dal municipio in auto e viene inseguito dai contestatori | “Buffone”

Salvini in tour contro il partito del non voto - ma a Catania cresce la protesta : A Catania invece, poco più tardi, decine di persone urlano slogan contro il ministro dell'Interno, fronteggiati da altrettanti a favore. Ci sono momenti di tensione, volano bottiglie di...

Salvini in tour contro il partito del non voto - ma a Catania cresce la protesta : A Catania invece, poco più tardi, decine di persone urlano slogan contro il ministro dell'Interno, fronteggiati da altrettanti a favore. Ci sono momenti di tensione, volano bottiglie di...

Salvini : «Vedrò gli alleati in settimana - la manovra è pronta». A Catania scatta la contestazione : In mezzo ai disordini, Salvini da Catania annuncia: «Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in...