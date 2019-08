Quando Ancelotti e Fabián Ruiz andranno alla Juve!

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Tre anni fa c’erano Higuain e Sarri. Oggi sappiamo come stanno le cose. Cose che in quella fase nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Ma il fatto che i due principali simboli del Napoli recente siano finiti altrove, sebbene in momenti diversi, dimostra che forse le cose migliori degli ultimi anni le abbiamo fatte noi. O no?! A tutti i prevenuti, ai detrattori, ai prezzolati e ai razzisti (venuti a ganche nell’ultimo caso dei biglietti negati ai “nati in Campania”), questo fatto deve essere chiarito. Siete voi ad inseguire noi, e non il contrario. È evidente oramai. Siete voi ad invidiare noi, e non il contrario. Siete voi ad avere disprezzato e sminuito quello che in realtà avreste voluto essere. E questi meriti sportivi degli azzurri traspaiono anche dalle freschissime dichiarazioni del capitano del Barcellona Gerard Piqué, secondo il quale il Napoli sarebbe “la squadra ...

napolista : Quando #Ancelotti e #FabiánRuiz andranno alla Juve! Dopo #Higuain e #Sarri alla #Juve è chiaro che sono loro ad imi… - FavoriJu : @sassipiedimonte Lo stile quello usato per le critiche ad Adani? O quando manda in culo il 4 uomo? Miglior tecnico?… - Vincenz23054573 : RT @Capoli_: Ancelotti con Koulibaly quando tornerà -