Governo Pd-5stelle | Zingaretti boccia l' ipotesi | ' Daremmo a Salvini spazio immenso'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 11 agosto 2019) L'Italia attraversa una fase politica particolarmente delicata. La crisi diaperta dalla Lega rappresenta un passaggio cruciale per il Paese, ma anche per le varie forze politiche. Il segretario del Pd Nicola, attraverso un proprio articolo apparso sull'Huffington Post, ha manifestato perplessità abbastanza evidenti rispetto alla possibilità che la strada da seguire possa essere quella di costruire un nuovoformato da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, senza passare per nuove elezioni. Una considerazione che nasce dal fatto che sarebbe unchiamato a decisioni difficili, con il rischio di essere impopolari e che, di fatto, rappresenterebbero un'occasione per Matteoper alimentare il suo consenso attraverso un'eventuale campagna elettorale da oppositore.teme favori involontari a, nei diversi punti ...

AnnalisaChirico : Informo i 5Stelle che se non vogliono la Tav possono far cadere il governo. Sono loro gli azionisti di maggioranza… - AnnalisaChirico : L’’urlo di dolore’ è tale che i 5Stelle fanno la voce grossa contro la Tav nei programmi televisivi, poi al governo… - MeScapin : RT @andydemar: @VeroDeRomanis @Andreank_pro Renzi le ha trovate le clausole di salvaguardia. Ricordiamo, per amor di verità, che furono int… -