Apocalisse a Gran Canarie | un devastante incendio ha bruciato oltre mille ettari

(Di domenica 11 agosto 2019) Circadi terreno bruciati da unancora fuori controllo sull’isola spagnola diCanaria. Circale persone evacuate. Il rogo, scoppiato sabato nel Comune di Artenara, sembrava sul punto di essere domato sabato sera, ma un cambiamento di direzione del vento ha aggravato la situazione nella note, ha spiegato alla radio Cope il presidente della regione delle, Angel Victor Torres. La Guardia civile ha arrestato sabato il presunto responsabile dell’, che l’avrebbe provocato utilizzando un apparecchio per la saldatura Sono almenole persone evacuate da Artenara, Tejeda e Galdar, nell’isola diCanaria, per paura dell’avvicinarsi alle zone urbane degli incendi che da ieri hanno divorato i boschi circostanti. Nelle ultime ore le fiamme i vigili del fuoco sembrano essere riusciti a contenerle, servendosi anche ...

