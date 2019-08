Inagibilità palazzo ex Eas del Ministero di Giustizia | sussiste condizione di pericolo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Destano ancora preoccupazione le criticità strutturali diex Eas deldisituato in via G.B. Impallomeni e limitrofo alla vecchia sede del Tribunale di Palermo. Ad esprimere parole di preoccupazione e sgomento in merito, il segretario generale Uilpa di Palermo, Alfonso Farruggia il quale ha chiarito che, a seguito della lettura della relazione, tali criticità risultano presenti dal lontano novembre 2016, quando il fabbricato ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco a causa della precarietà dei prospetti. Una lunga battaglia Il ponteggio, allestito proprio in occasione dell'intervento dei VVF nel 2016 per evitare lasa caduta di materiale, risulta ad oggi in condizioni critiche e, in base a quanto stabilito da un verbale della Conferenza permanente distrettuale, occorre mettere tempestivamente in sicurezza le stanze con il più alto rischio di ...

