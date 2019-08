Francavilla | 15enne milanese muore giocando a calcetto in vacanza

Chieti - 15enne milanese morto a Francavilla al Mare mentre gioca a calcetto : probabile infarto : Si è accasciato a terra all’improvviso. Poi è deceduto poco dopo in ospedale. E’ morto probabilmente per un infarto Lorenzo Verna, un ragazzo milanese di 15 anni mentre giovedì pomeriggio giocava a calcetto con gli amici a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove era in vacanza con la famiglia. Scattato l’allarme i primi e più immediati soccorsi sono stati prestati da un medico e da una veterinaria che stavano cenando in una ...