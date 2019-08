Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) C’è diuna foto dia tormentare followers e appassionati. Stavolta però non stiamo qui a commentare abiti succinti e bikini hot, ad attirare l’attenzione è il, strano, alternativoche ha sfoggiato in una sua recente storia su Instagram. Per chi era abituata a vederla sempre con lo stesso taglio, i capelli cortissimi e una bella frangetta sopra gli occhi, adesso dovrà fare i conti con un deciso cambio di rotta.ha deciso di puntare (e far rispuntare) sui ricci. Ebbene sì, avete letto bene. Così mentre si diverte in vacanza con le sue amiche, con tanto di villa con piscina e serate a tutto divertimento, ecco chelo scatto che sarà oggetti di studio per parrucchieri, fashion blogger ed esperti di. Voi cosa ne pensate di questo cambiamento? La foto la potete trovare più in basso, insieme a quelle in cui i capelli erano ancora come al tempo del ...

Noovyis : (“E chi ti riconosceva”. La svolta di Elodie: arriva il nuovo look) Playhitmusic - - nctsheep : Chi è che era che riconosceva qualcosa come 20 specie di cicale diverse? - Blunaturale : @lady_dislike @agorarai @europaverde_it @matteosalvinimi @luigidimaio @AngeloBonelli1 E certo! Chi ha votato Europa… -