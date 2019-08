Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il “diciannovismo” non è una parola desueta, almeno non in Italia. Ha un significato preciso: alla crisi della democrazia parlamentare la folla reagisce evocando l’uomo solo al comando, nella follia di ritenere obsoleti e inutili gli strumenti base del liberalismo e del riformismo.Al disordine e alle paure originate dalla crisi economica (e dalla globalizzazione infarcita di veloci processi tecnologici che rendono vacuo il futuro) si fa fronte con l’uomo forte. L’Europa “matrigna” si combatte con l’uomo forte. È l’uomo forte che scioglie il nodo migranti. Che questa pericolosa semplificazione sia una chimera interessa a pochi. L’urgenza è fare in fretta, fare comunque, meglio sulle rovine della costituzione e dintorni, istituzioni democratiche in testa.Ieri si proclamava la necessità di uno Stato ...

PaoloGentiloni : L’arroganza di #Salvini “Fatemi prendere in mano l’Italia” “Voglio pieni poteri” #Superbone - HuffPostItalia : Voglio pieni poteri - Antonel82661844 : @HuffPostItalia Si dice, vorrei pieni poteri, il solito prepotente. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del Re -