Uber - Le perdite del trimestre superano i 5 miliardi di dollari

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nuovo profondo rosso di bilancio per una delle realtà più rappresentative dei nuovi servizi per la mobilità. La società di ride-hailing statunitense, alla prova della sua prima trimestrale da società quotata in Borsa, infatti, ha chiuso il periodo tra aprile e giugno con la peggior perdita trimestrale della sua storia: 5,23di(4,7di euro), a fronte del risultato negativo per 878 milioni del corrispondente periodo dell'anno scorso.Pesa lo sbarco in Borsa. L'ultima riga del conto economico è stata penalizzata in particolare modo dalle spese legate alla quotazione a Wall Street dello scorso maggio. Si tratta di oneri per 3,9relativi ai programmi di incentivazione basati su azioni, cui si aggiungono ulteriori spese straordinarie per 298 milioni collegate ai bonus per la quotazione erogati ai conducenti. Al netto delle componenti straordinarie ...

