Raggi | Zingaretti deve prorogare ordinanza fino a dopo settembre

Visconti : Roma vilipesa - Zingaretti e Raggi non devono pensare a vacanze : Roma – “Cinghiali sulla Cassia e cumuli di rifiuti in periferia e a pochi metri dai Musei Vaticani, mentre il presidente della Regione Lazio Zingaretti e il sindaco Raggi continuano la loro battaglia personale a colpi di lettere, al solo evidente scopo di dimostrare ai propri elettori chi avra’ contribuito meno, tra i due, a uno scempio anti Roma lontanissimo dall’essere risolto”. Ad affermarlo in una nota e’ ...

Raggi scrive a Costa e Zingaretti per nuovo incontro : Roma – Riattivare la cabina di regia interistituzionale per programmare insieme la gestione dei rifiuti di Roma da settembre fino alla fine dell’anno, quando certamente la produzione di immondizia tornera’ a risalire. Per questo la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha scritto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e lo ha comunicato ai sindacati nel corso ...

Urciuolo : Raggi e Zingaretti - declino inesorabile di città e regione : Roma – “Oggi la notizia delle dimissioni del generale Monti, che ha lasciato la guida del dipartimento capitolino Ambiente dopo appena un mese, dimostra quanto la nostra citta’ sia abbandonata dalla giunta Raggi. Allo stesso tempo le cose in regione non vanno meglio, anzi per certi versi anche peggio. Un governatore assente, in eterna campagna elettorale soprattutto ora che e’ alla guida del Pd, sempre piu’ ...

Palozzi : grazie a Raggi e Zingaretti fatta figuraccia internazionale : Roma – “Dopo giorni di litigi e scaricabarile, mentre Roma affondava nell’emergenza rifiuti, nelle ultime ore Raggi e Zingaretti sembrano aver ritrovato finalmente l’amore istituzionale. Bene, se non fosse che con il loro comportamento ostile e per nulla collaborativo, hanno condotto la Capitale d’Italia sull’orlo del collasso ambientale, tra cassonetti stracolmi, degrado e immondizia in ogni dove. E se ne ...

Emergenza rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Raggi e Zingaretti - nemici social ed amici ai tavoli istituzionali : L’emergenza rifiuti nella Capitale è un esempio perfetto per comprendere il cortocircuito emotivo-propagandistico innescato dalla auto “deistituzionalizzazione” delle figure apicali, dei vertici politico-amministrativi degli Enti locali e delle Amministrazioni nazionali. Si tratta di un processo di decostruzione dei profili “alti” che, per la natura intrinseca del ruolo nell’architettura organizzativa dello Stato e delle autonomie locali, ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Roma tornerà alla normalità entro 15 giorni» : Emergenza Rifiuti a Roma. Dopo il vertice di prima mattina al ministero dell'Ambiente, è previsto a palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma, Virginia...

Rifiuti a Roma - Zingaretti : "Finalmente parte il piano di raccolta" | Dalla Raggi appello ai cittadini : "Fate la differenziata" : Il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli errori del passato".

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

Rifiuti : Zingaretti - ‘bene riunione con governo e Raggi - c’è cambio di rotta’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Rifiuti a Roma, vi tengo aggiornati. La riunione con Ministero e Comune è andata bene. L’attuazione dell’ordinanza della Regione Lazio sta finalmente producendo i primi risultati nelle ultime 48 ore”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. “Sono convinto che se continuiamo così -aggiunge- i risultati saranno presto evidenti. Già oggi la gran parte dei siti definiti a rischio è ...

Rifiuti Roma - è pace Raggi-Zingaretti : 12.53 "Stiamo negoziando sul medio termine con i Paesi Ue per poter conferire il surplus di Rifiuti all'estero, è una soluzione che serve per arrivare alla costruzione degli impianti". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine della cabina di regia con Regione e Comune sulla criticità Rifiuti a Roma. "Stiamo lavorando a un nuovo piano industriale di Ama -annuncia la Raggi- tutti devono fare la loro parte" Chiede più impegno nella ...

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...