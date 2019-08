Juventus | il punto sul mercato in uscita | Mandzukic | Dybala e Khedira indiziati a partire

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Dopo avere quasi concluso ilin entrata, laadesso deve pensare a quello in. Ci sono diversi giocatori che non fanno più parte del progetto di Maurizio Sarri e che potrebberoentro la chiusura del: Marioe Samisono i primi nomi della lista, ma ci ci sono anche, Matuidi e Rugani. Rugani piace all'Arsenal, sfumaal Tottenham Dopo tanti giorni di attesa è definitivamente sfumato il passaggio di Paulodallaal Tottenham: nonostante l'argentino avesse trovato l'accordo con il club inglese, la stessaha deciso di bloccare il tutto, così la Yoja resta per ora a Torino, anche se non è da escludere un possibile scambio con l'Inter per Icardi. Ci sono diversi giocatori che non faranno più parte del progetto di Sarri, come ad esempio Mario: l'attaccante croato,non andrà in Premier, su di lui ...

