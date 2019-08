Fino al 25 agosto in mostra busto ritrovato di Settimio Severo

Mai più senza batteria con Blackview BV9500 Plus - in offerta speciale Fino al 12 agosto : Quanto è fastidioso rimanere senza batteria nel bel mezzo di una giornata lavorativa, dovendo magari mettere lo smartphone in modalità aero per riuscire a raggiungere la sera? Non sarebbe meglio avere uno smartphone che possa durare più di un giorno, una grossa comodità per chi viaggia spesso? Blackview BV9500 Plus, il più recente rugged phone della […] L'articolo Mai più senza batteria con Blackview BV9500 Plus, in offerta speciale fino ...

Oroscopo settimanale Fino al 18 agosto : Vergine impegnata - contrattempi per Bilancia : L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto vede la Bilancia piena di energia, mentre il Capricorno riuscirà a recuperare un po' di serenità. Scopriamo, dunque, le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere a vostro favore vi farà ritornare sereni sotto l'aspetto sentimentale. Martedì e mercoledì saranno delle giornate molto interessanti per voi. Attenzione nel weekend, dove alcune incomprensioni ...

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto - clima rovente al centro/sud con punte Fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...

Fisco - tregua d'agosto : cartelle esattoriali congelate Fino al 25 : Bloccato per il periodo estivo l'invio di 800mila atti; saranno invece consegnati ugualmente i 25mila documenti inderogabili

Voria piturar Verona : iscrizioni Fino al 30 agosto : Una giornata per realizzare un dipinto dal vivo. Diverse postazioni in centro storico, da piazza Bra a lungadige San Giorgio.

Fisco - stop a notifica cartelle dell’Agenzia delle Entrate a Ferragosto : congelate Fino a settembre : L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni sospende dal 10 al 25 agosto l'invio degli atti che andrebbero inviati ai contribuenti. Si tratta, in totale, di circa 800mila comunicazioni riguardanti le cartelle del Fisco che verranno congelate per due settimane e poi notificate - sia tramite posta ordinaria che attraverso la Pec - a partire dal 26 agosto.Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita Fino al 17 agosto : Samuel viene arrestato per l'omicidio di Jaime : La programmazione di Una Vita non subirà alcuna interruzione durante la settimana di Ferragosto. A differenza di quanto accadrà per Beautiful, Il Segreto e Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 andranno in onda regolarmente dal 12 al 17 agosto, sia nell'orario pomeridiano su Canale 5 che in quello serale su Rete 4. I telespettatori potranno così assistere ad una lunga serie di novità, che riguarderanno il triangolo ...

Previsioni Meteo 11-14 agosto - Italia sulla graticola per il caldo : temperature Fino a +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : I dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni. Ancora una volta univocità di vedute, anche nelle corse odierne, dei maggiori modelli di calcolo mondiali circa l’avvento di una possente struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale e ...

Una vita TUTTA L’ESTATE senza pause - anticipazioni Fino al 10 agosto : Inizia una nuova settimana con Una vita, che a partire da oggi introduce una novità: per tre settimane la telenovela ambientata ad Acacias 38 proporrà puntate intere (solitamente vediamo metà episodio al giorno) che cominceranno alle 13,40 e dunque andranno a occupare anche lo spazio lasciato momentaneamente libero da Beautiful (la soap americana da oggi in è pausa fino al 23 agosto). In pratica, Una vita sarà l’unica soap di Canale 5 che ...

Programmazione Beautiful e Il Segreto : in pausa Fino al 24 agosto - Bitter Sweet raddoppia : È tempo di vacanze per due delle serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi 5 agosto, infatti, Beautiful e Il Segreto non andranno più in onda nella rete ammiraglia Mediaset, lasciando così i telespettatori con il fiato sospeso in merito alle trame attualmente previste. Nella soap americana ha appena preso il via il processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer mentre nella telenovela spagnola è la nuova sfuriata di ...

Meteo - arriva l'anticiclone africano : caldo al Sud Fino al 13 agosto : Ancora caldo africano al centro sud fino al 13 agosto. Lo annunciano le previsioni Meteo. Anticiclone africano e temperature fino a 40 gradi

Trento. Servizio di sorveglianza scolastica : domande Fino al 10 agosto : Anche per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione comunale di Trento intende affidare il Servizio di “sorveglianza scolastica” all’entrata e all’uscita

Irrinunciabili smartphone Huawei con Wind da meno di 2 euro al mese : nuovissima offerta Fino all’11 agosto : Da oggi 3 agosto parte una nuova campagna per gli smartphone Huawei con Wind. L'operatore arancione, che già a fine luglio aveva promosso delle sue speciali offerte per questo brand, rincara la dose con sconti dedicati ai suoi clienti ma a tempo limitato. Anche in redazione siamo stati raggiunti dal nuovo SMS con l'offerta per gli smartphone Huawei con Wind proprio in questo sabato di inizio agosto. La nota non fornisce dettagli sui modelli ...

Meteo Agosto : dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo Fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...