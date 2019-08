E tu ce l’hai la sindrome di Trimalcione…? Ingordo | vizioso | decadente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Cosa facciamo? Cosa facciamo? Voglio scopare. Voglio scopare. Dove è la prossima festa? Dove andiamo, dove andiamo?”. Gli stessi riti collettivi, le stesse mollezze che ottenebrano cuore e menti. Il Satyricon di Petronio, in anteprima nazionale agli scavi di Pompei, per il Pompeii Theatrum Mundi (rassegna dello Stabile di Napoli, direttore artistico Luca De Fusco) è più attuale che mai. Il viaggio immaginato dal regista Andrea De Rosa nelle mollezze e nei guasti delle società. Cambia l’ambientazione, dalla decadenza dell’impero romano (siamo a tempi di Nerone, lusso, ricchezza, belle donne e cene succulenti) a quella dei nostri giorni. Per chi non avesse familiarità con il testo classico, Petronio era un che dormiva di giorno e di notte si occupava della vita, da osservatore di costumi degli sfaccendati. Sul palco un grande gabinetto dorato al posto di un trono dove siede ...

