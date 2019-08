Terme - al via il primo contratto di sviluppo di filiera : Roma, 7 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state depositate oggi sulla piattaforma telematica del Mise le domande per il primo contratto di sviluppo , promosso da Feder Terme /Confindustria (con la consulenza della società torinese Chintana Srl), che interessa un primo nucleo di aziende termali del Centro-Nord suddivise tra Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Veneto. Si tratta di quasi 60 milioni di investimenti nei prossimi tre anni, ...

Viaggi & Turismo : Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per luglio 2019 : Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Lamezia Terme, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai Viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 ...