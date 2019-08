Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il meteo spezza in due l’: milioni di euro di danni nelle campagne in unada incendi ad sud che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e pascoli dalla Sardegna alla Sicilia mentre al nord una pesante ondata dicone tornado ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti ma anche alle strutture agricole e alla viabilità rurale con frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti di un inizio agosto con unaspaccata in due trae tempeste. “La situazione più grave in Lombardia – spiega Coldiretti – investita da una nuova forte ondata dicon trombe d’aria, grandine e bombe d’acqua fra Cremona, Brescia e Bergamo che hanno scoperchiato stalle e magazzini, rovesciato mezzi per il foraggio, spianato campi di mais, devastato serre, ...

DPCgov : ? #Maltempo #8agosto : ecco le cumulate di precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore in Italia. ??? Guarda la m… - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Maltempo, Italia divisa in due tra fiamme e nubifragi - Italia_Notizie : Maltempo, violento temporale a Genova: sottopassi allagati, black out e un’auto inghiottita da una voragine -