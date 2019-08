Il nuovo video gameplay di Borderlands 3 ci porta a bordo della nave Sanctuary 3

Il video di Patrick J. Adams in Suits 9 : Mike e Harvey di nuovo insieme per il gran finale : Se n'è parlato tanto, quasi fino alla nausea, ma il momento che tutti aspettavano è arrivato e il ritorno di Patrick J. Adams in Suits 9 ha preso forma in uno sneak peek destinato a fare il giro del mondo. Nelle scorse settimane è stato annunciato il ritorno di Mike nella serie per il gran finale e spesso si era detto lo stesso anche per Meghan Markle che, alla fine, nonostante i soldi pronti per lei, ha rinunciato per via della sua attuale ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

John Travolta torna a ballare. Nel nuovo video di Pitbull «3 to Tango» : Pitbull ha pubblicato un nuovo videoclip: si tratta di quello del brano 3 to Tango, nuovo singolo dopo No Lo Trates tratto dal prossimo album del rapper, Libertad 547, in uscita in autunno. Nel video, un uomo calvo viene inquadrato di spalle mentre sorseggia un drink e osserva la danza sensuale delle sexy ballerine, nella stessa prospettiva degli spettatori. Proprio quando si è ormai convinti che l’uomo in questione sia Pitbull, dal ...

GreedFall si mostra in un nuovo video gameplay incentrato sulle sue meccaniche RPG : Attraverso un comunicato stampa, Focus Home Interactive e lo studio di sviluppo Spiders annunciato un nuovo video gameplay incentrato sulle meccaniche GDR di GreedFall, con le scelte del giocatore che saranno alla base di tutto.La creazione del personaggio, compresa la scelta delle abilità, attributi e talenti iniziali, sarà solo l'inizio del vostro percorso sulla misteriosa ed inesplorata isola di Teer Fradee, sia che scegliate di ...

Il nuovo video diario di Man of Medan si focalizza sulla modalità multiplayer Storia Condivisa : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha svelato qualche tempo fa le modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure.Le due modalità si chiamano Storia Condivisa e Serata al cinema. Il nuovo video diario degli sviluppatori è dedicato alla prima modalità multiplayer:"Storia Condivisa è una modalità online cooperativa per 2 giocatori, in ...

Il video di Piccola Stella di Ultimo - il nuovo singolo live allo Stadio Olimpico di Roma : Il video di Piccola Stella di Ultimo è da oggi disponibile su YouTube. La clip è live dallo Stadio Olimpico di Roma e arriva ad un mese di distanza da quel concerto che entusiasmo più di 60.000 persone. 64.000 in tutto i presenti allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola di Ultimo, ultima tappa della tournée del cantautore Romano che ha accolto sul palco Fabrizio Moro ed Antonello Venditti, due delle sue fonti d'ispirazione. Nell'annunciare ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

Fortnite e Call of Duty responsabili delle sparatorie USA? Videogiochi di nuovo sotto accusa : Fortnite e Call of Duty sono due videogame assolutamente celebri tra la community videoludica. Due sparatutto molto diversi, accomunati da scontri online particolarmente intensi tra centinaia di giocatori. Non solo, la Battaglia Reale di Epic Games e la saga sparatutto a marchio Activision - di ritorno ad ottobre su PC, PS4 e Xbox One con il nuovo capitolo, Modern Warfare - sono state protagoniste degli ultimi fatti di cronaca in USA. O meglio, ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Girerò con il motore nuovo domani nei test - spero di migliorare” : “Proverò il nuovo motore per il 2020 e tanto altro materiale. Quest’anno il mio grande problema è stato la velocità massima oltre all’accelerazione, siamo lontani dai migliori in rettilineo e dobbiamo migliorare perché se non riesci ad arrivare vicino a chi ti precede in frenata allora diventa difficile superarlo. Non mi aspetto tanto dai test di domani, è solo un primo sviluppo ma sarei contento se ci fosse anche solo un ...

FIFA 20 : Un video mostra il gameplay del nuovo simulatore calcistico : Durante la fase finale della FIFA eWrold Cup che si sta svolgendo a Londra EA Sports ha divulgato il primo video che mostra il gameplay di FIFA 20. La squadra dei campioni deuropa in carica del Liverppol e la plurititolata squadra spagnola del Real Madrid si affrontano in questo primo video ufficiale. Ricordiamo che la versione mostrata all’evento non è definitiva e potrebbe cambiare... Source

Ghost Recon Breakpoint : le caratteristiche della versione PC al centro di un nuovo video : Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Ghost Recon: Breakpoint che mostra le caratteristiche e le funzionalità uniche della versione PC.Stando alle informazioni rivelate dal trailer la versione PC di Breakpoint supporterà la risoluzione 4K, vanterà il framerate sbloccato e presenterà una variegata gamma di opzioni grafiche, tra cui la possibilità di attivare la modalità Ultra per le macchine da gioco più prestanti. Questa versione sarà ...

Nelle stanze della «Lettura» Il nuovo numero in edicola nel weekend Video : Storia e miti della casa, ambiente per ambiente. E il racconto «cubano» di Manuel Vilas L’anteprima della mostra a Londra su Troia, Pistoletto e la poesia di Mogol, i film del ’39 E sui social dialogo aperto con i lettori: l’hashtag è #vivalaLettura

Attenti al Boyfriend di Ariana Grande - una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! : Boyfriend di Ariana Grande rinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con un nuovo singolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto di video ufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare con Ariana Grande dopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di ...