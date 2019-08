E’ la notte di Torino-Shakhtyor Soligorsk | il match in onda su Sky

Inter - nella notte è arrivato Lukaku. Tifosi in delirio a Malpensa : “Segna a Torino!” : Romelo Lukaku sbarca a Milano e accende l’entusiasmo dei Tifosi dell’Inter. L’attaccante belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all’agente Federico Pastorello, che ha fatto da Intermediario per conto dell’Inter nella trattativa con il Manchester United. L’intesa è stata trovata per 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l’orario ...

Incidente a Torino - terribile schianto nella notte : un morto e due feriti : Tragico Incidente nella notte a Torino: lo schianto tra due auto ha causato la morte di una persona (il 50enne Fabio Salerno) e il ferimento di altre due che si trovavano a bordo della seconda auto. Lo schianto è avvenuto nel centro della città e si sta ora cercando di verificare l'esatta dinamica.Continua a leggere

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...