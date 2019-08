Don Matteo sotto tiro | i due episodi di Stasera su Rai 1

Don Matteo 11 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : DON Matteo 11 dove vedere streaming. L’amatissima fiction Terence Hill e Nino Frassica torna su Rai 1 con le repliche dell’unidcesima stagione. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #DONMatteo11 Don Matteo 11 dove vedere in tv e replica Don Matteo 11 con Terence Hill va in onda il giovedì sera per un totale di tredici puntate in prima serata su Rai 1 a partire ...

Don Matteo 11 nona puntata : anticipazioni 8 agosto 2019 : DON Matteo 11 nona puntata. Il nuovo appuntamento con le repliche della fiction di Rai 1 è per giovedì 8 agosto 2019. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla nona puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 11 nona puntata: anticipazioni 8 agosto 2019 DON Matteo 11 EPISODIO 17 Genitori e figli. Gli investigatori ...

Don Matteo 11 - anticipazioni nono episodio : il rapimento di don Matteo : Archiviati i primi otto episodi, giovedì 8 agosto alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni episodio presenta una vicenda autoconclusiva, secondo la formula classica e ormai più che ...

Don Matteo 12 - nel cast anche Fabio Rovazzi : anticipazioni : Dal successo sui social e nelle classifiche, grazie a tormentoni come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, alla tv. Non è la prima volta che Fabio Rovazzi approda sul piccolo schermo – basti pensare all’esperienza da conduttore di Sanremo Giovani con Pippo Baudo – ma questa volta il giovane artista si misura con una fiction importante come Don Matteo. Rovazzi infatti è una delle guest star della dodicesima edizione ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 1 agosto in replica : Seba è messo alle strette : Si prosegue con le repliche di Don Matteo 11 in attesa di vedere la prossima stagione, la dodicesima e ultima (a cui dovrebbe prendere parte anche Stefano De Martino nei panni di guest star d’eccezione, come già fece a suo tempo la moglie Belén), il cui primo ciak è stato dato a maggio del 2019 – per vederla su schermo bisognerà invece attendere il 2020. L’ottava puntata in replica dell’undicesima stagione di Don Matteo è ...

Ascolti tv - Auditel 1 agosto : vince Don Matteo in replica : In prima serata la replica dell’undicesima stagione di Don Matteo della serie con Terence Hill, è stata seguita complessivamente da 2 milioni 316 mila spettatori con uno share del 15%, risultando il programma più visto della serata. Su Canale5 Bad Moms – Mamme Molto Cattive ha raggiunto 1 milione 760 mila spettatori (10.5% di share). Su Rai3 la seconda parte della mini serie Maria Teresa ha ottenuto un seguito di 1 milione 123 mila ...

Ascolti TV | Giovedì 1 agosto 2019. Don Matteo 15% - Bad Moms 10.5% - Maria Teresa 6.7% : Don Matteo 11 - Maurizio Lastrico Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 2.316.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Bad Moms – Mamme Molto Cattive ha raccolto davanti al video 1.760.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Il Volto Biondo della Pazzia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. 5 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Maria Teresa ha raccolto davanti ...

Ascolti Tv Giovedì 1 Agosto - Don Matteo - Bad Moms - Maria Teresa : Ascolti Tv Giovedì 1 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Don Matteo 11 (replica) – Rai 1 – milioni e % Bad Moms 1a Tv Free – Canale 5 – milioni e % Maria Teresa miniserie – Rai 3 – milioni e % Il volto biondo della pazzia – Rai 2 – milioni e % Chicago PD – Italia 1- milioni e % In Onda – La7 – milioni e % L’eliminatore – Rete 4 – mila ...

Don Matteo : Stasera su Rai 1 il doppio appuntamento con l'amato parroco : In prima serata andranno gli episodi 15 e 16 della stagione 11 della popolare fiction con Terence Hill e Nino Frassica.

Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni 1° e 8 agosto : Anna scopre tutta la verità su Nardi e il suo matrimonio : Torna l'appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 su Rai1. Negli episodi in onda stasera, 1° agosto, la Capitana Anna scoprirà qualcosa riguardante il PM Nardi, ovvero la ragione per cui il suo matrimonio è saltato. Questa rivelazione li avvicinerà ulteriormente? Ecco le anticipazioni. Si parte con l'episodio 11×15 dal titolo Una questione personale, di cui vi riportiamo la sinossi: Un giovane avvocato è accusato di omicidio e il PM ...