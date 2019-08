Conte al Quirinale da Mattarella

Conte sale al Quirinale : un'ora di colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte un'ora a colloquio al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di...

Conte sale al Quirinale : un'ora di colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte un'ora a colloquio al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di...

Il premier Conte è salito al Quirinale per un incontro con Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte un quarto d'ora fa ha lasciato palazzo Chigi per recarsi, secondo quanto si apprende, al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Governo in crisi - Conte al Quirinale. Di Maio vede i capigruppo M5S : Archiviare l'Esecutivo Conte con una crisi, spiega il leader M5S su Facebook, bloccherebbe la riforma per il taglio dei parlamentari (l'ultimo voto parlamentare sulla riforma è in programma alla Camera il 9 settembre), e vorrebbe dire «non voler cambiare nulla»

Il presidente del Consiglio Conte al Quirinale per un colloquio con Mattarella : Secondo fonti parlamentari il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale, per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Continua a leggere

Conte sale al Quirinale : colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Conte sale al Quirinale : colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Conte sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi, si apprende da fonti parlamentari, per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Governo - il premier Conte al Quirinale : Il presidente del Consiglio GiuseppeConte per un colloquio con ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crisi di governo - Conte al Quirinale. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. I venti di Crisi mutano anche l'agenda di Salvini

Conte lascia P.Chigi - ora va a Quirinale : 13.06 Il presidente del Consiglio Conte ha lasciato Palazzo Chigi. Secondo fonti parlamentari, il premier è diretto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella.

Tav - aria di crisi nel governo. Pd e Fi : Conte vada al Quirinale : Nel Carroccio c'è un «clima non di vacanza, ma di mobilitazione», in attesa di una presa di posizione del leader e vicepremier Matteo Salvini, che potrebbe arrivare in serata a Sabaudia. Luigi Di Maio potrebbe invece dire la sua all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati convocata alle 21

Tav - governo diviso in Senato. Zingaretti : “Conte salga al Quirinale e riferisca sulla crisi” : Maggioranza spaccata sulla Torino-Lione, con la Lega che ha votato insieme al Pd per realizzare la nuova linea dell’Alta...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...