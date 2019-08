Video trailer di Carnival Row | una storia d’amore proibita tra Orlando Bloom e Cara

Lana del Rey nella cover di Season of the Witch nel trailer del film Scary Stories To Tell In The Dark (Video) : A poche settimane dall'uscita del suo album di inediti, Lana Del Rey tiene alta l'attenzione del pubblico con una nuova canzone, la cover di Season of the Witch. La popstar ha inciso questa traccia originariamente cantata dal cantautore britannico Donovan e uscita nel lontano 1966, per una nuova incursione sul grande schermo. Il brano, infatti, farà parte della colonna sonora del film horror Scary Stories To Tell In The Dark, prodotto ...

Il trailer di The Witcher al Comic-Con 2019 - Henry Cavill e quel ruolo che voleva a tutti i costi : “Sono un fan del Videogioco” : Al Comic-Con di San Diego ha debuttato il trailer di The Witcher, l'adattamento televisivo della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (anche consulente della serie). Lo show arriverà prossimamente sulla piattaforma Netflix con tutti gli otto episodi totali. Dai libri è stato poi tratto un videogioco. The Witcher è descritto come un epico racconto del destino di una famiglia. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, solitario ...

Le foto ufficiali e il nuovo Video trailer del revival di Beverly Hills - tutti insieme al Peach Pete tra selfie e romanticismo : A poche settimane dal debutto su Fox negli Stati Uniti, previsto il prossimo 7 agosto, arrivano le prime foto ufficiali del revival di Beverly Hills, insieme ad un nuovo video trailer che mostra tutti i protagonisti nuovamente insieme in questa sorta di finto reality in cui gli attori si incontrano per progettare un eventuale ritorno in tv della serie che li ha resi famosi negli anni '90. Il progetto inizia a prendere forma sotto gli occhi ...

Le Regole del Delitto Perfetto 6 sarà l’ultima stagione della serie ed è meglio così (Video trailer) : Quando lo scorso giugno ABC aveva annunciato il rinnovo per Le Regole del Delitto Perfetto 6 non aveva specificato se per l'ultima stagione o meno. Anzi, sembrava che l'emittente fosse possibilista sulla prosecuzione della saga di Annalise Keating e dei suoi studenti coinvolti in decine di delitti e alla continua ricerca di strategie (più o meno) legali per farla franca. Invece giovedì 11 luglio è arrivata la conferma che si tratterà del ...

Un assaggio del brano di Ariana Grande - Lana Del Rey e Miley Cyrus nel trailer del reboot di Charlie’s Angels (Video) : La collaborazione tra Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del reboot di Charlie's Angels è ormai ufficiale: confermati i rumors sulla partnership tra le tre popstar americane, è arrivato anche il trailer del film che rivela un assaggio del brano inciso dall'inedito trio. Le interpreti hanno confermato mercoledì 26 giugno la loro collaborazione di cui si vociferava in rete ormai da qualche giorno sui social ...

Orange is the New Black il trailer - si torna a Litchfield per l'ultima volta (Video) : Un Colore ci ha unito, un colore ha ispirato il cambiamento, ha dato vita a un movimento. Un colore ci ha donato speranza. Viene introdotta così l'ultima stagione di Orange is the New Black in arrivo su Netflix dal 26 luglio (in Italia sarà anche su Infinity e con rilascio settimanale su Premium Stories frutto di accordi stipulati prima dell'arrivo di Netflix in Italia).Si conclude l'epico viaggio delle detenute di Litchfield, iniziato in quella ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (Video trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

A CINDERELLA STORY/ Trailer e streaming Video del film su Italia 1 - oggi - 22 giugno - : A CINDERELLA STORY in onda oggi, 22 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 21.10. La protagonista della pellicola è Hilary Duff.

LEI NON È TUA FIGLIA/ Streaming Video e trailer del film su Rai 2 - oggi - 22 giugno - : Lei non è tua FIGLIA film in onda alle ore 21,05 di oggi, 22 giugno 2019, su Rai 2. Nel cast Andrea Roth nella serie 'Rescue me'.

Stranger Things il nuovo trailer prepara all'incubo del 4 luglio (Video) : "Tu ci hai fatti entrare. E ora tu ci dovrai lasciarci restare".Inizia così il trailer finale della terza stagione di Stranger Things in arrivo il 4 luglio, giorno della festa dell'Indipendenza Americana per rispettare il legame tra la serie e una festa dopo Natale e Halloween delle prime due.prosegui la letturaStranger Things il nuovo trailer prepara all'incubo del 4 luglio (video) pubblicato su TVBlog.it 21 giugno 2019 10:02.

Stranger Things - il nuovo trailer della terza stagione disponibile dal 4 luglio (Video) : Stranger Things 3, il gruppo alle prese con l’estate, gli amori e nuove e vecchie minacce nel nuovo trailer esteso. Dal 4 luglio su Netflix (VIDEO)Il 4 luglio è la festa più importante per gli Stati Uniti, è il giorno dell’Indipendenza, e la terza stagione di Stranger Things ha tutte le intenzioni di sfruttarlo. Il 4 luglio è anche il giorno in cui Netflix rilascerà la terza stagione composta da 8 episodi, ed è anche il periodo in ...

GLOW - il trailer della terza stagione (con Geena Davis)- Video : Una delle serie tv con cui Netflix aggancia i propri utenti durante l'estate è senza ombra di dubbio GLOW. Dal suo debutto avvenuto due anni fa, la serie creata da Liz Flahive e Carly Mensch è diventata un appuntamento fisso per gli abbonati alla piattaforma di streaming, quasi al pari di un'altra serie tv interamente al femminile come Orange is The New Black.Un paragone non casuale, dal momento che dietro entrambi gli show c'è Jenji Kohan, ...

Il Video trailer ufficiale di Veronica Mars 4 : il ritorno a Neptune per indagare su crimini e lotta di classe : Il video del trailer ufficiale di Veronica Mars 4 regala un primo sguardo sul revival che Hulu diffonderà dal 26 luglio. La nuova stagione vede Veronica Mars tornare nella città di Neptune dopo essere stata via per anni: la ritroviamo mentre lavora come detective privato al fianco di suo padre Keith (Enrico Colantoni) nel periodo in cui una serie di attentati e crimini mettono in pericolo la stagione delle vacanze di primavera e le vite dei ...