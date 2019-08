Le libellule hanno preso d' assalto Torino

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Francesca Bernasconi In questi giorni, migliaia di libelulle si aggirano nei cieli di, prendendo d'balconi e fili per il bucato. Gli esperti: "È il periodo della migrazione" Nel cielo se ne vedono a migliaia, le strade, le piazze e i balconi sono invasi.è stata presa d'dallee, da alcuni giorni, i cittadini non possono uscire di casa senza incontrare una nuvola degli insetti dalle lunghe ali. I centralini dei vigili del fuoco e della polizia squillano ininterrottamente, intasati dalle chiamate dagli abitanti che, spaventati dalla presenza delle, chiedono informazioni e consigli. Ma gli espertirassicurato che si tratta di un fenomeno temporaneo e del tutto innocuo, oltre che abbastanza normale in un periodo che per leè quello della migrazione. "Non sono insetti pericolosi- spiegano alla Verità- sono ...

editoreruggeri : Mi dicono che decine di migliaia di libellule hanno invaso Torino. Hanno colpito duro i quartieri operai di San Pao… - romi_andrio : RT @LaStampa: Migliaia di libellule hanno colpito alcune zone di Torino. - LaStampa : Migliaia di libellule hanno colpito alcune zone di Torino. -