ELODIE DI PATRIZI ' NON PRENDO INTEGRATORI PER DIMAGRIRE' Fisico al top grazie a

ELODIE Di Patrizi e Marracash escono allo scoperto : Elodie Di Patrizi e Marracash stanno insieme e sembrano non volersi più nascondere, il tutto è nato dopo la collaborazione della cantante e del rapper nel brano “Margarita”, rischia di proporre la coppia dell’estate 2019. Dopo la pubblicazione del singolo, molti fan avevano iniziato a sospettare che il legame tra la cantante, e il rapper milanese, non fosse solo strettamente artistico. Le suggestioni si stavano susseguendo negli ultimi ...

