Cna Roma | bene Pums | ma preoccupano 40mila automezzi esclusi da città

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019)– Il Piano urbano per la mobilita’ die’ stato illustrato ufficialmente oggi in Campidoglio dal sindaco di, Virginia Raggi, dal presidente della commissione Mobilita’, Pietro Calabrese, e dal suo predecessore Enrico Stefano. La Cna, presente alla conferenza stampa, auspica che le misure di intervento in esso contenute, possano in futuro favorire gli spostamenti di cittadini e contestualmente migliorare le condizioni in cui gli imprenditori operano quotidianamente. Il complesso articolato delsara’ attuato in almeno 10 anni, tuttavia alcune norme saranno operative a breve, con possibili gravi ricadute negative per le imprese che operano nel territorio di. In particolare, la Cna esprime preoccupazione riguardo al divieto di circolazione permanente, a partire dall’1 novembre 2019 dei veicoli diesel Euro 3 nella Ztl anello ...

