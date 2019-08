“Astronavi | nero e luce” | lo spazio visto da AstroLuca

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Sono belle come quadri le fotografie checattura dalla grande finestra della Stazione Spaziale Internazionale, la Cupola: nella più recente pubblicata sul suo profilo Twitter, Luca Parmitano ha immortalato una delle navette cargo agganciate alla stazione orbitale in piena luce, contro lo sfondo scuro del cielo e le luci della Terra in lontananza. “Astronavi,e luce”, è il titolo che l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha dato alla foto, rivelandosi ancora una volta un vero e proprio poeta dello. Bellissima anche la foto di un tramontodalla stazione orbitale: una linea luminosa e azzurra contro il. “Nessun tramonto è uguale a un altro”, ha commentato. L'articolo “Astronavi,e luce”: lodaMeteo Web.

