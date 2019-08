VIDEO – Parte l’iniziativa “Sei a casa tua” a tutela del San Paolo

Formula 1 – Semafori spenti a Budapest - scatta il Gran Premio d’Ungheria : il VIDEO della partenza : E’ cominciato il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen guida il gruppo dopo aver ottenuto ieri la prima pole in carriera Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è finalmente cominciato, Semafori spenti a Budapest e spettacolo che può cominciare, con Max Verstappen davanti a tutti dopo la prima pole in carriera ottenuta nella giornata di ieri. Mercedes subito dietro all’olandese, mentre ...

MotoGp - si spengono i semafori in Repubblica Ceca : la partenza del Gran Premio di Brno [VIDEO] : Condizioni particolari a Brno, dove la pioggia caduta pochi minuti prima della gara hanno determinato un ritardo della partenza semafori che si spengono e Gran Premio di Brno che può cominciare, con il carico di emozioni e adrenalina che ne consegue. La pioggia arrivata poco prima della gara aumenta lo spettacolo, rendendo più complicate le cose per i piloti in pista, costretti a valutare al meglio ogni traiettoria per evitare rovinose ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

Flamengo - parte un porno durante la presentazione di Filipe Luis : imbarazzo e risate in sala stampa [VIDEO] : imbarazzo e risate fino alle lacrime durante la conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo: nel silenzio generale si sente l’audio di un video porno La conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo passerà alla storia. Il motivo? Un clamoroso incidente hot che ha fatto diventare virale l’incontro fra il giocatore e i media. Tornato in Brasile dopo l’esperienza all’Altetico Madrid, ...

VIDEO/ Napoli Liverpool - 3-0 - : highlights e gol - show dei partenopei! - amichevole - : Video Napoli Liverpool, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita amichevole. Dominio dei partenopei che segnano con Insigne, Milik e Younes.

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : "Finalmente partecipo alla genesi di ciò che viene deciso. Il programma si è arricchito" (VIDEO) : E' un Alessandro Cattelan sorridente, carico e più che motivato per affrontare quella che per lui non sarà un'edizione di X Factor come le altre. Oltre la conferma del ruolo di conduttore del talent show di Sky Uno (di ritorno dal 12 settembre) per il nono anno consecutivo, da questa stagione l'impronta Cattelan sarà più incisiva per la buona riuscita della tredicesima edizione, infatti entrerà a far parte della squadra degli autori come ...

Formula 1 – La strana partenza del Gp di Hockenheim : prima la safety car - poi si parte dalla griglia! [VIDEO] : partenza ‘bagnata’ nel Gp di Hockenheim: prima diversi ‘formation lap’ dietro la safety car, poi si parte dalla griglia Inizia sotto la pioggia il Gp di Germania 2019. Il tracciato di Hockenheim è stato bersagliato da una pioggia battente che è diminuita solo pochi minuti prima dell’inizio della gara. L’asfalto bagnato dall’acqua ha costretto i piloti a diversi ‘formation lap’ dietro la ...

Filipe Luis - conferenza stampa per adulti : all’improvviso parte un audio…porno [VIDEO] : Una normalissima conferenza stampa di presentazione quella di Filipe Luis al Flamengo. O almeno lo era fin quando non è successo l’imprevisto hot. All’improvviso è partito un audio proveniente da un video…porno. Attimo di gelo in sala, poi è stato lo stesso Filipe Luis, ex terzino sinistro dell’Atletico Madrid, a rompere il ghiaccio con una risata fragorosa. E tutti i presenti in sala, visibilmente sollevati, hanno ...

Linate chiude - parte lo stress test a Malpensa : decolla il primo volo| La diretta VIDEO : Per tre mesi lo scalo milanese sarà chiuso per restyling. Tutti i collegamenti trasferiti a Malpensa: alle 6.35 il primo decollo di un vettore Alitalia per Fiumicino

La casa di carta 3 - Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) a Blogo : "La terza parte permette di seguire la quotidianità dopo il finale romantico" (VIDEO) : Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) sono due delle protagoniste della terza parte di "La casa di carta", disponibile su Netflix. La storia continua, a distanza di un paio d'anni, dal finale romantico che ha visto Tokyo e Stoccolma rapportarsi con Rio e Denver. prosegui la letturaLa casa di carta 3, Ursula Corberò (Tokyo) e Esther Acebo (Stoccolma) a Blogo: "La terza parte permette di seguire la quotidianità dopo il finale ...

Libia - affondano due barconi : “150 morti” A Tripoli tra i migranti in partenza : VIDEO Un peschereccio italiano ne salva 50 : Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

Libia - affondano due barconi : “150 morti” A Tripoli tra i migranti in partenza : VIDEO Nave italiana ne salva 50 : bloccata a Malta : Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

Libia - affondano due barconi : “150 morti” A Tripoli tra i migranti in partenza : VIDEO : Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale Tripoli. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

Formula 1 – Kimi Raikkonen parte per la Germania : il saluto dei piccoli Robin e Rianna è dolcissimo [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi ...