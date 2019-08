SCAMBIO CANCELO-DANILO | ACCORDO Juventus | cifre | ' Visite mediche per Joao col City'

Calciomercato Juventus - accordo con il Manchester City per lo SCAMBIO Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

Calciomercato Juve - possibile SCAMBIO Semedo-Cancelo con il Barcellona : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per vincere la Champions League, ma prima ci sarà da sfoltire la rosa. Un giocatore che potrebbe lasciare il club bianconero è Mario Mandzukic, reduce da una stagione piuttosto altalenante. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco (per lui si ...