Dal Gf di Barbara D’Urso ai problemi economici | Alberto ammette di essere pieno di debiti

Barbara d’Urso Dal mare con amore : “Questa è la felicità!” : Barbara d’Urso dal mare con amore. Finalmente un po’ di felicità per la regina di Canale Cinque Oh! Barbara d’Urso, dopo un bel po’ di tempo, finalmente ha deciso di godersi una bella vacanza. L’amata conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso si è recata al mare in compagnia […] L'articolo Barbara d’Urso dal mare con amore: “Questa è la felicità!” ...

Barbara d'Urso annuncia Domenica Live/ Video : Dal 16 settembre in prima serata? : Barbara d'Urso annuncia Domenica Live con il primo Video promo: dal 16 settembre il programma torna su Canale5, in prima serata?

Rita Dalla Chiesa... la verità su Forum e Barbara Palombelli : Rita dalla Chiesa racconta senza filtri, svelando tutta la verità su Forum e Barbara Palombelli. La nota giornalista, come tutti ben sanno, ha sostituito la conduttrice al timone dello show di Rete Quattro. Rita ha legato la sua immagine a quella della trasmissione che ha condotto dal 1988 al 1997 e dal 2003 al 2013. Poi l’addio, per alcuni contrasti con la produzione, la scelta di lavorare a La7 e un programma che sarebbe dovuto partire, ma ...

Forum - Rita Dalla Chiesa : "Barbara Palombelli è una mia amica ma è come se vedessi un altro a casa mia" : In quasi 40 anni di carriera ha condotto ogni tipo di programma tv. Ma anche ora che non ha una trasmissione tutta sua, Rita dalla Chiesa ha ancora molto da dire. E lo fa come opinionista in Rai, in un libro-confessione per Mondadori e sui social, dove è attivissima. come è diventata uno dei tre "sa

Barbara Palombelli : "La mia famiglia è stata svantaggiata Dal fatto di avere mio marito sindaco" : E' stata una delle stakanoviste della stagione televisiva appena conclusa. Tra Forum e Stasera Italia ha macinato ore e ore di dirette. L'instancabile Barbara Palombelli ha parlato così intervenendo su Rai Radio 2 nella trasmissione I lunatici. La conduttrice e giornalista ha scelto di parlare di lei, del suo lavoro, del suo ultimo libro, ma anche del suo privato e in particolar modo di suo marito Francesco Rutelli: E' stato difficile ...

Anche Barbara D’Urso va in vacanza : ‘voglio disintossicare i telespettatori Dalla mia voce - Dalla mia faccia - torno a Settembre’ : Barbara D’Urso, dopo essere stata intervistata da Repubblica, ha tirato le somme sul suo ultimo anno televisivo Anche ai microfoni di Circo Massimo, il programma radiofonico mattutino condotto da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto... L'articolo Anche Barbara D’Urso va in vacanza: ‘voglio disintossicare i telespettatori dalla mia voce,dalla mia faccia,torno a Settembre’ proviene da Gossip, News, VIPs, ...