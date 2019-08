Ciclismo | Davide Cassani sugli Europei 2019 | “Abbiamo una squadra composta da uomini

Ciclismo - Davide Ballerini : “Io alla Deceuninck - ho realizzato un sogno. Devo meritarmi la convocazione per i Mondiali” : Ognuno di noi cresce con un sogno nel cassetto. Uno sportivo, poi, vive seguendo le imprese, le gesta del proprio idolo, del propri campioni, cresce con l’ambizione di poter far parte, un giorno, della propria squadra preferita. Non accade molto spesso, bisogna anche meritarselo, com’è successo a Davide Ballerini, prossimo al passaggio nel 2020 con la formazione numero uno al mondo, la corazzata belga della Deceuninck-Quick Step. La ...

Ciclismo - Davide Cassani attacca Rolling Stone : “Poco rispetto nei confronti dei ciclisti morti in strada” : “Quando ce vo‘ ce vo‘”. E’ il caso di Davide Cassani. Il CT della Nazionale italiana di Ciclismo, particolarmente sensibile al tema della sicurezza stradale per i ciclisti, si è scagliato contro la rivista Rolling Stone, in merito a un articolo scritto dall’edizione italiana nel quale si critica il comportamento dei ciclisti in strada. Ecco che Cassani ha risposto piuttosto duramente a quanto è stato ...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

Ciclismo - test event Tokyo 2020 : doppietta Italia! Diego Ulissi in solitaria - secondo Davide Formolo : Si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia il test event olimpico per quanto riguarda la prova in linea maschile di Ciclismo su strada: sul percorso dal Musashino-no-mori Park al Fuji International Speedway, per un totale di 180.2 km, distacchi abissali all’arrivo, ma soprattutto doppietta italiana: in Giappone trionfa Diego Ulissi, che completa la prova in 4:50:53 e giunge da solo al traguardo. L’unico a non arrivargli ...

VIDEO Ciclismo : alla scoperta del percorso olimpico di Tokyo 2020 con la Nazionale italiana e Davide Cassani : Non solo Tour de France. Siamo praticamente ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e inizia a salire la tensione verso i Giochi. Davide Cassani e la Nazionale italiana di Ciclismo sono proprio in terra giapponese per scoprire al meglio il percorso della prova di Ciclismo su strada a Cinque Cerchi, sulla quale domenica disputeranno il test event. Con il commissario tecnico presenti il campione italiano Davide Formolo, Dario Cataldo, Fausto ...

Ciclismo - Davide Formolo lascerà la Bora a fine stagione : già nota la sua prossima destinazione : Il campione italiano chiuderà la sua avventura alla Bora-hansgrohe al termine di questa stagione sportiva, iniziando così un nuovo capitolo della sua carriera Davide Formolo si prepara a lasciare la Bora-hansgrohe, il corridore campione d’Italia in carica infatti chiuderà la sua esperienza con il team tedesco alla fine di questa stagione. Lo aspetta la UAE-Emirates di Beppe Saronni, dove troverà ad attenderlo Fabio Aru per formare ...

Ciclismo – La nuova Maglia Tricolore di Davide Formolo è uno spettacolo [FOTO] : Davide Formolo mostra con orgoglio sui social la nuova Maglia Tricolore: il verde, il bianco e il rosso risalteranno all’interno del gruppo durante le corse Tramite una foto postata su Instagram, il neo campione italiano ci Ciclismo, Davide Formolo, ha mostrato con orgoglio la nuova Maglia Tricolore, realizzata appositamente dopo aver vinto i Campionati Italiani. Il ciclista azzurro ha convinto la Bora-Hansgrohe, dimostrandosi ...

Ciclismo - il ct Davide Cassani : "Così ho rischiato di morire investito in bici tre volte in un giorno" : Se l' allarme arriva da uno che della bicicletta ha fatto la propria professione e la propria vocazione, è il momento di prenderlo sul serio. Davide Cassani, ct della Nazionale di Ciclismo, con un post su Facebook ha raccontato la sua giornata da incubo sulle strade fra Milano e la Brianza. Lunedì,

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 - Davide Formolo : “Quando sono scattato non pensavo di poter arrivare sino alla fine” : Sul traguardo di Compiano è Davide Formolo ad alzare le braccia al cielo e conquistare la maglia tricolore di campione italiano nella prova in linea di Ciclismo su strada: l’alfiere della BORA-hansgrohe si impone per distacco con un’azione solitaria partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo. Queste le prime parole a caldo del nuovo campione italiano a Rai Sport: “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era ...

