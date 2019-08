As | Il Napoli aspetta per James De Laurentiis potrebbe offrire 35 milioni cash

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Ilnon si arrende perRodriguez. Come riporta As, il presidente Deha promesso a Carlo Ancelotti due grandi acquisti e non essendo riuscito a chiudere per Pépé è tornato a trattare per Lozano, maè da sempre il preferito. La situazione è ferma con il Real Madrid, ma è chiaro che il colombiano è fuori dal progetto dei Blancos. Ieri anche Valderrama, lo storico “10′” della nazionale colombiana ha suggerito senza mezzi termini adi lasciare in fretta il Real. È chiaro che Florentino non voglia svendere l’attaccante che è stato eletto miglior calciatore della Copa America, ma anche tenerlo fermo, perché inviso a Zidane non è una soluzione vantaggiosa. Deè fiducioso che verso la fine del mercato, quando Florentino non avrà raccolto altre offerte per il colombiano se ne potrà riparlare e magari arrivare anche a chiudere ...

