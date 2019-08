Alessia Zecchini fa incetta di record del mondo di apnea nella Caribbean Cup

Fonte : oasport

(Di martedì 6 agosto 2019) Entrare a contatto con l’acqua, immergendosi fino a profondità che nessuno può immagine per conoscere meglio se stessi. E’ lo spirito di chi fa, è lo spirito di, pluricampionessa mondiale di questa pratica, che continua a fardimondiali. L’azzurra, impegnataCup, che si è tenuta a Roatan, in Honduras, ha stabilito due primati mondiali. Il primo, nel day-1, raggiungendo l’incredibile profondità di -73,00 metri (mondiale CMAS) in assetto costante senza attrezzi. Il limite precedente era stato da lei stessa imposto a Kas, in Turchia, il 4 ottobre 2018. Non contenta, l‘azzurra si è spinta -112,00 metri in assetto costante con monopinna, rispondendo alla slovena Alenka Artnik che era scesa a 111,00 metristessa competizioni. Nel giro di quattro giorni, quindi, sono arrivati due...

Coninews : È sempre lei la regina ?? incontrastata degli abissi ?? Alessia Zecchini, con l’incredibile profondità di -112 m, si… - Eurosport_IT : Alessia Zecchini, sei la 'regina degli abissi'! ?????? Nuovo record mondiale di apnea in assetto costante con monopin… - repubblica : Alessia Zecchini regina degli abissi: record del mondo di apnea a -112 metri -