Temptation | Vittorio ritrova la sua serenità interiore senza Katia | ' Mi sento bene'

Temptation Island - Katia Fanelli : "Vittorio prenderà un bel due di picche da Vanessa!" : Katia Fanelli, la "fotonica" della sesta edizione di Temptation Island conclusasi con l'ultima puntata e con la puntata speciale andate in onda questa settimana, ha concesso un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne al quale ha parlato soprattutto della conoscenza in corso, iniziata nel resort Is Morus Relais, tra il suo ex fidanzato Vittorio Collina e la single tentatrice Vanessa Cinelli.Katia non vede un futuro tra loro due ...

Temptation Island 2019 - parla la fotonica Katia : "Vittorio?" - profezia tragica sul suo ex : Si è da poco conclusa, con un record di ascolti, la sesta edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Biscaglia, in onda su Canale 5. Il burrascoso reality ha visto il naufragare di tutte le coppie - solo una ha resistito - che erano entrare a mettere alla prova il loro amore. E così anche Ka

Spero che Vittorio non prende un due di picche da Vanessa! La fotonica Katia Fanelli dopo Temptation Island : dopo Temptation Island parla Katia Fanelli: «Vittorio? prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura del docureality Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata pensava di lui. All’interno del villaggio dei ...

Temptation Katia Fanelli Vittorio sarà deluso da Vanessa : Temptation Island 2019 parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura del docureality Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata pensava di lui. All’interno del villaggio dei ...

Katia Fanelli attacca l'ex - dopo Temptation Island : "Vittorio si beccherà un due di picche da Vanessa" - : Serena Granato Katia Fanelli viene consolata dalla famiglia, che le sta vicino, adesso che non fa più coppia fissa con Vittorio Collina: i due giovani volti tv si sono lasciati a Temptation Island 6 dopo l'ultima puntata di Temptation Island, che ha visto la "fotonica" Katia Fanelli dividersi dal suo ormai ex fidanzato, Vittorio Collina, l'indiscussa protagonista della sesta edizione dell'isola delle tentazioni ha concesso ...

Temptation - Katia parla del flirt tra Vittorio e Vanessa : 'Lui prenderà un due di picche' : L'esperienza di Temptation Island si è ormai conclusa, e per le coppie protagoniste di quest'edizione è giunto il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. Tra queste vi sono anche Katia e Vittorio che, dopo aver messo alla prova i rispettivi sentimenti nel villaggio delle tentazioni, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva, e quindi di intraprendere due strade differenti. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Fanelli ha ...

Temptation Island 2019 - parla Katia Fanelli : «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa» : Temptation Island 2019, parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia, Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata ...

Temptation - Katia avverte Vittorio : "Da Vanessa un due di picche" : La fotonica Fanelli continua a sperare nel ritorno dell'ormai ex fidanzato, che dopo il reality ha occhi solo per la...

Temptation Island - Katia : “La mia famiglia non parla più di Vittorio” : Katia Fanelli di Temptation Island: “La mia famiglia sperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria di Temptation Island che non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è la famiglia di Katia Fanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stata Katia Fanelli ...

Gossip Temptation Island : Vittorio Collina continua a frequentare la single Vanessa : Vittorio Collina e la sua ex tentatrice Vanessa Cinelli continuano a frequentarsi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex fidanzato di Katia Fanelli a poche settimane dalla fine delle riprese di Temptation Island. Come già aveva lasciato intendere nello speciale andato in onda lo scorso martedì 30 luglio, Vittorio non si è pentito di essere uscito dal falò di confronto senza Katia e ha continuato a frequentare la single Vanessa, alla quale ...

Vanessa e Vittorio di Temptation Island : arriva una nuova segnalazione : Temptation Island: Vanessa e Vittorio stanno insieme? La segnalazione L’ultima foto pubblicata da Vittorio Collina su instagram ha creato immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Il motivo? In pratica il ragazzo si è scattato questo selfie dal terrazzo di un’abitazione del tutto simile a quella dove vive la single di Temptation Island, Vanessa. Come segnalato poco fa da Bitchyf.it, molti fan, andando a guardare il profilo ...

Temptation : i tatuaggi di Massimo e Vittorio dedicati al programma : Temptation Island, Massimo e Vittorio si sono fatti dei tatuaggi dedicati al programma Il reality dei sentimenti oltre ad essere una trasmissione molto amata dal pubblico italiano, lascia sempre un grande segno in coloro che partecipano. I protagonisti, infatti, proprio grazie (o a causa) di Temptation Island molto spesso si vedono le loro vite sentimentali […] L'articolo Temptation: i tatuaggi di Massimo e Vittorio dedicati al programma ...

Vittorio dopo Temptation : come va con Vanessa - duro confronto con Katia : Vittorio dopo Temptation: la conoscenza con Vanessa prosegue, dure parole su Katia Vittorio Collina dopo Temptation Island parla di quanto accaduto durante la sua esperienza. Nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, il presentatore si lascia andare a delle bellissime dichiarazioni per Vanessa Cinelli, ma non per Katia Fanella. Sembra proprio che quest’ultima sia […] L'articolo Vittorio dopo Temptation: come va con ...

Temptation Island 2019 - Massimo e Vittorio si regalano un tatuaggio dopo il reality show : Che Temptation Island lasci il segno è un dato di fatto, 6 coppie che mettono alla prova il loro amore con la speranza di uscirne più forti di prima è certamente coraggioso, ma questa edizione appena conclusa sarà ricordata per il record di coppie scoppiate: ben 5 su 6. Ma in questo caso il 'segno' di cui vi parliamo è un segno sulla pelle vero e proprio.Tra di loro ci sono Massimo Colantoni e Ilaria Teolis e Vittorio Collina con la fotonica ...