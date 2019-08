Pd | turismo spazzatura lo fa Raggi

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “L’ordinanza firmata da Virginiarelativa alle azioni che il Campidoglio deve intraprendere per bloccare il cosiddetto pendolarismo dei rifiuti e’ la solita messinscena di una sindaca imbranata che, per coprire la sua incompetenza, scarica le responsabilita’ sugli altri e crea falsi problemi”. Lo dicono in una nota congiunta i senatori Pd, Anna Maria Parente e Bruno Astorre, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l’assessore regionale Mauro Alessandri, i consiglieri regionali Michela Califano, Eleonora Mattia, Marietta Tidei, Rodolfo Lena ed Emiliano Minnucci. “Con il nuovo piano rifiuti regionale- aggiungono- la Giunta Zingaretti ha di fatto messo davanti alle proprie responsabilita’ il Campidoglio., di pronta risposta, ha trovato subito dei nuovi colpevoli e un nuovo alibi: i cittadini della ...

