Joao Cancelo per Danilo | scambio Juventus-City ' C' è l' accordo' | 30 mln ai bianconeri

Juventus - Joao Cancelo vicino al City : possibile offerta cash più Danilo : La Juventus si appresta a cedere alcuni esuberi della rosa, non solo per sistemare il bilancio, ma anche per ricavare quel tesoretto utile da investire poi sugli acquisti ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, è in via di definizione la partenza di Kean all'Everton, con i bianconeri che potrebbero incassare circa 30 milioni di euro più bonus. Una somma notevole ed una plusvalenza che sistema a livello finanziario il bilancio ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Don Balon : Joao Cancelo via - Odriozola il possibile sostituto dal Real Madrid (RUMORS) : La Juventus ha ufficializzato anche Gianluigi Buffon, che ha risposto alle numerose domande dei giornalisti presso il nuovo Juventus Store di Milano, inaugurato il 4 luglio. Il ritorno del portiere campione del mondo 2006 segue gli acquisti di Ramsey, Pellegrini, Rabiot ma secondo le ultime indiscrezioni, è atteso a breve anche l'arrivo di De Ligt dall'Ajax. Ci sarebbe ancora distanza fra domanda e offerta ma l'intesa contrattuale fra i ...

Juve - Jorge Mendes avrebbe offerto il possibile sostituto di Joao Cancelo : Ricardo Pereira : In questo inizio luglio si parla molto di possibili arrivi alla Juventus: dopo Ramsey, è stato recentemente ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro della Roma Luca Pellegrini, con la cessione alla società di Pallotta di Leonardo Spinazzola. La Juventus ha ottenuto una plusvalenza di 15 milioni di euro, molto importante dal punto di vista finanziario. È attesa a breve l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, mentre si attendono novità anche ...

Tuttosport : Juventus - il sostituto di Joao Cancelo potrebbe essere Trippier : La Juventus dovrà necessariamente cedere alcuni giocatori per finanziare il mercato: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, perdita dovuta all'ingente investimento dello scorso anno per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli indiziati a lasciare la Juventus sono diversi, si va dai 'fedelissimi' di Allegri Khedira e Mandzukic al ...

Juventus - il Manchester City sarebbe pronto a rilanciare per Joao Cancelo : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, non solo dal punto di vista degli acquisti ma anche delle cessioni. Come è noto infatti, i bianconeri dovranno stare attenti al Fair Play Finanziario e quindi a bilanciare entrate ed uscite, anche perché secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, a fine giugno l'approvazione del bilancio d'esercizio dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. A proposito di ...

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

Sport Mediaset : l'Inter avrebbe proposto Perisic alla Juventus per Joao Cancelo : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva non solo per la Serie A, ma anche e soprattutto per la Champions League. Bisognerà però tener conto del bilancio che sarà approvato a fine giugno e che dovrebbe registrare una perdita compresa fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo potrebbe costringere il club piemontese a delle cessioni pesanti e, ad oggi, ...