La tecnologia di Facebook per “scrivere” con il pensiero è un po' più vicina

Fonte : agi

(Di domenica 4 agosto 2019) Due anni fa, durante la conferenza per gli sviluppatori,lo aveva detto: “Stiamo lavorando a un sistema che permetta alle persone di scrivere con il”. Non era e non è il solo a farlo, ma adesso quell'obiettivo è un po' più vicino. Un (piccolo) passo avanti Sia chiaro: non c'è ancora nulla di pronto all'uso, né lo sarà a breve. Ma una ricerca pubblicata su Nature e legata a Menlo Park ha fatto un passo avanti: un team della University of California è riuscita a tradurre “i pensieri” (o, meglio, i segnali elettrici del cervello) in parole. Non è unadel tutto nuova. Sono già diverse le ricerche sulla “Brain Computer Interface”, cioè su un'interfaccia che permetta di collegare direttamente cervello e macchine, senza far scorrere le dita sul display o pigiare i pulsanti di una tastiera. La novità sta, questa volta, nella capacità di tradurre i pensieri ...

LaStampa : Un team della University of California che collabora con l’azienda di Zuckerberg è riuscito a tradurre i i segnali… - gspgrasso83 : La truffa dei buoni Conad, Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp. Ecco come difendersi… - Piergiulio58 : La truffa dei buoni Conad, Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp. Ecco come difendersi. -