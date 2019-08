Mistero nel Livornese | un cadavere di donna trovato in un sacco a pelo

Carabiniere ucciso a Roma - quattro persone ascoltate : il Mistero dopo il fermo nell'hotel di lusso : Sono state sentite in caserma quattro persone per l'uccisione del Carabiniere massacrato nella notte nel quartiere Prati, a Roma, con otto coltellate mentre era in servizio. L'aggressione è avvenuta in via Pietro Cossa. Secondo una prima ricostruzione riferita dagli stessi carabinieri, durante un'op

Nela : “Ormai non é piu un Mistero - De Laurentiis ha in mente una strategia ben precisa” : L’ex calciatore Sebino Nela, opinionista di TMW Radio, ha commentato il calciomercato del Napoli: “Resto convinto che l’idea di De Laurentiis è quella di prendere James Rodriguez in prestito per sferrare l’affondo decisivo su Icardi. Chiesa? “E’ un giocatore della Fiorentina, é stato anche capitano, dovrebbe dare il buon esempio. Se vuole andare via dovrebbe dirlo chiaramente e poi portare una squadra ...

Madonna appare sulla porta di una casa. Mistero nella città italiana : A Napoli, sulla porta di una casa popolare in corso Marianella, nel quartiere di Piscinola, è apparsa un’immagine che molti hanno identificato con la Madonna. Sarebbe successo dopo che Maria, la giovane che abita nell’appartamento, avrebbe pregato la Madonna e invocato il suo aiuto per una parente affetta da cancro a uno stadio avanzato. Tante persone sono giunte sul posto per vedere l’immagine misteriosa e la notizia, riportata da Il Mattino, ...

Il ‘Mistero’ dei 5 bambini colpiti da tumore nella stessa scuola : le possibili cause sono di natura ambientale : Si tratta di almeno sette bambini colpiti da tumore, tutti in una stessa località, Ripon, in California. Ma non solo: cinque di questi frequentano la stessa scuola, la Weston Elementary. Il tasso di tumori pediatrici in questo istituto è quasi 62 volte superiore alla media di 19,3 su 100 mila bambini sotto i 19 anni di età. Si tratta di una sorta di mistero inspiegabile quello che sta preoccupando i genitori dei piccoli, come si legge sul ...

Nel governo italiano c'è un bluff e un Mistero : "In Italia esiste un bluff e un mistero. Il bluff è l'idea, che in qualche modo i 5 stelle cercano di far vivere, che ci possa essere in questa legislatura un accordo tra il Pd e il M5s. Ed è un qualcosa che non esiste, ma che i 5 stelle cercano di far credere alla Lega e a Salvini che invece possa

Vaticano - Emanuela Orlandi e il Mistero : la botola segreta sotto le tombe vuote nel cimitero teutonico : Il mistero di Emanuela Orlandi prosegue, senza fine, e ovviamente conduce sempre in Vaticano. Vicino alle tombe delle principesse tedesche del cimitero teutonico, scoperchiate e risultate vuote dopo un messaggio anonimo alla famiglia, è stata rinvenuta una botola segreta sotto la pavimentazione, che

Il Mistero del ferro scomparso nel Cosmo : (foto: 1412 via Getty Images) In pole position nella composizione dell’Universo c’è l’idrogeno, seguito dall’elio e successivamente altri elementi chimici della tavola periodica, fra cui ossigeno, carbonio, ferro ed altri in quantità minori rispetto ai primi due. Eppure nell’Universo c’è troppo poco ferro gassoso rispetto a quanto previsto dalle teorie. In particolare, l’attenzione è rivolta alla ...

Napoli - il Mistero di un aereo abbandonato nel campo di broccoli : Via Pasquale Borrelli è una stradetta di San Pietro a Patierno che costeggia il poderoso muro perimetrale di Capodichino. Da un lato il cemento che difende e rende...

Cicogna col collo spezzato e insanguinato trovata nel cortile di un oratorio : è Mistero : Gli addetti dell’oratorio SS Filippo e Giacomo di Mignete, nel lodigiano, hanno trovato nel cortile un esemplare di Cicogna bianca col collo spezzato e insanguinato. Alcuni di questi splendidi uccelli stazionano sul campanile della frazione di Zelo Buon Persico. Non è chiaro se la Cicogna sia morta per cause naturali o per la cattiveria gratuita di qualcuno; si attendono i risultati dell'esame autoptico.Continua a leggere

Manifest/ Anticipazioni 3 luglio 2019 : un aereo "fermo" nel tempo e un Mistero... : Manifest, Anticipazioni 3 luglio 2019, in prima tv su Canale 5. Un gruppo di passeggeri scompare in modo misterioso e riappare cinque anni più tardi.

Retroscena Gianfranco Zola - Mistero su quel rapimento sventato nel 1994 : l’agente Marrucco risponde a Maiello : Ieri, nel corso di un’intervista concessa a gianlucadimarzio.com, ha svelato un Retroscena riguardante un ‘quasi’ rapimento a Gianfranco Zola nel 1994, quando giocava al Parma. Stiamo parlando di Fabrizio Maiello, ex giocatore poi diventato malavitoso. “Era il giocatore più rappresentativo della società – ha affermato Maiello – Ci era venuta questa idea: un rapimento lampo di 24/48 ore per richiedere il ...

Il nuovo episodio di Fear The Walking Dead 5 rivela la verità sul Mistero dei tre anelli e Rick Grimes? (Video) : Potrebbe essere Althea a portare il gruppo da Rick Grimes e fare da anello di congiunzione a quella che potrebbe essere la trilogia di film con protagonista Andrew Lincoln? Così sembra, almeno dopo il nuovo episodio di Fear The Walking Dead 5 andato in onda ieri sera negli Usa e di cui non conosciamo ancora la messa in onda italiana. Già nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità che Althea facesse la stessa fine di Rick ma così non è ...

Ettore Majorana tra scienza e cinema - il caso del celebre fisico catanese avvolto nel Mistero : “Genio alla pari di Newton e Galilei” : La fama e la grandezza di Ettore Majorana come scienziato affascinano ancora quanti sono appassionati di fisica e scienza, così come la sua scomparsa avvolta nel mistero. A distanza di 81 anni, è ancora vivo il caso del 31enne fisico siciliano, noto per le sue intuizioni geniali nel campo della fisica teorica. La sua vita breve ma intensa è stata al centro del convegno dal titolo “Ettore Majorana: scienza, cinema e innovazione” ai ...

ALDO BAGNASCO "BISAGNO" BEATO/ Primo partigiano d'Italia - morto nel Mistero : Promossa la causa di beatificazione del Primo partigiano italiano, il genovese ALDO BAGNASCO detto Bisagno ecco di cosa si tratta