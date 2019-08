Jessica Battistello su Andrea | “Non ha senso eliminare i ricordi”

Jessica Battistello su Temptation Island : “Mi ha tolto tanto ma…” : Temptation Island: Jessica Battistello si sfoga dopo il reality A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Jessica Battistello ha voluto sfogarsi sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio di ringraziamento e con una confessione inaspettata: “Sarò sempre grata per questa esperienza unica che mi ha tolto tanto ma allo stesso tempo mi ha dato tanto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, aiutato, ascoltato in questi ...

Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ 'Dopo Temptation Island ci frequentiamo e..' : Jessica Battistello e Alessandro Zarino continuano a frequentarsi dopo Temptation Island 2019. 'Ci sentiamo ogni giorno ma dobbiamo avvicinarci...'

Temptation Island - Jessica Battistello contro le critiche : 'Andrea ha reagito per rabbia' : La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il ...

Jessica Battistello dopo Temptation : “Dalla mia bocca nessuna bugia e a chi mi insulta - grazie” : Jessica Battistello è una delle prime partecipanti di Temptation Island a commentare il suo percorso. dopo la fine della storia con il suo fidanzato Andrea Filomena, la ragazza vuole dedicarsi solo a sé stessa e in un lungo messaggio pubblicato su Instagram ringrazia coloro che l'hanno supportata, ma anche chi l'ha criticata e insultata per essersi avvicinata subito al tentatore Alessandro Zarino.

Andrea Filomena smentisce Jessica Battistello : “Voglio che sparisca! : Temptation Island: Andrea Filomena smentisce le parole di Jessica Battistello Stasera si conclude, purtroppo, Temptation Island 2019. Il pubblico da casa ha potuto assistere a cosa è accaduto alle coppie di quest’anno un mese dopo dalla fine della registrazione del programma. La prima coppia è stata quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Quest’ultima ha dichiarato che il suo ex fidanzato, una volta abbandonata ...

Temptation Island 2019 - tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino è già finita? : "Li abbiamo lasciati così" direbbe l'annuncio che solitamente compare nelle puntate di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata di Temptation Island Jessica Battistello e Andrea Filomena dopo quasi 3 anni di fidanzamento e un matrimonio annullato all'ultimo momento hanno deciso di terminare la loro storia ad un passo dalla fine della loro esperienza nel reality show di Canale 5.Jessica, che non appena ha messo piede nel villaggio delle fidanzate ...

Striscia la Notizia - caos in Mediaset. La velina Shaila Gatta ruba il tentatore di Jessica Battistello : Quest'ultima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Biscaglia in onda su Canale 5, non smette di regalare colpi di scena. La bella Jessica Battistello, sbarcata sull'isola con il fidanzato Andrea Filomena, aveva abbandonato il programma prima del tempo, per iniziare una nuova storia d'am

Temptation Island - Alessandro Zarino e Jessica Battistello si sono lasciati? «Lui è stato visto con una velina...» : Temptation Island, la storia tra Alessandro Zarino e Jessica Battistello è già finita? Secondo gli ultimi rumor, sembrerebbe proprio di sì. Leggo già aveva anticipato...

Alessandro Zarino/ Jessica Battistello solo un lontano ricordo? Spunta Shaila Gatta.. : Alessandro Zarino, Temptation Island : il ragazzo ha fatto breccia nel cuore di Jessica Battistello, ma non solo Spuntano indiscrezioni su in interessamento per Shaila Gatta...

Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ Insieme dopo Temptation Island? Gli indizi : Alessandro Zarino e Jessica Battistello, dopo Temptation Island 2019 sono diventati una coppia? Ecco cosa raccontano entrambi...

Temptation Island 2019 - Alessandro Zarino parla di Jessica Battistello : «Prematuro parlare di sentimenti ma sarò sempre presente» : ?Non mi sento responsabile della fine della sua storia d?amore, sarebbe accaduto comunque prima o poi?, il tentatore Alessandro Zarino è uscito da Temptation Island 2019...

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...