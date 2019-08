Ex pallavolista muore di leucemia a 32 anni | Non dimentico perché ho iniziato la

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) “A volte vorrei mollare, ma nonmai perché hoquesta battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”, scriveva su Instagram la giovane Federica De Biasi, campionessa nello sport e nella vita scomparsa prematuramente a causa della. L’ex giocatrice di pallavolo aveva portato avanti una battaglia lunga 5contro la malattia.Alla fine però non ce l’ha fatta ed è morta la notte scorsa, a soli 32alla squadra di Fratte e poi nel Volley Loreggia, la sportiva viveva a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova.Addolorati i genitori Maria Rosa e Gastone e le tre sorelle Valeria, Greta e Aurora. La Loreggia Volley ha pubblicato sul sito ufficiale un messaggio di cordoglio per commemorare l’ex giocatrice: “È con grande dolore che annunciamo la morte di Federica De ...