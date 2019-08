Botta e risposta tra Klopp e Guardiola | il tecnico del City non ci sta | “le sue parole mi

Gossip Uomini e Donne - Mennoia e Serpa : Botta e risposta al veleno : Raffaella Mennoia difende Claudio Sona di Uomini e Donne: la dichiarazione Il primo Trono Gay di Uomini e Donne è finito nella bufera per via di alcune segnalazioni sul tronista Claudio Sona. Polemiche che sono divampate nuovamente in queste ore perchè Sona è stato sorpreso a Formentera in compagnia di alcuni autori del dating. E dopo tante chiacchiere a tal proposito è intervenuta l’autrice storica di UeD, Raffaella Mennoia, la quale a ...

Nucleare - Botta e risposta Usa-Russia : 23.09 Dopo la conferma della conclusione dell'accordo Nucleare Inf, Usa e Russia si accusano reciprocamente della fine del trattato, che dal 1987 vieta il dispiegamento di missili a testata Nucleare del raggio da 500a 5500 chilometri. Russia "unica responsabile", dicono gli Usa; Usa "incapaci di compromessi", ribatte Mosca, che subito dopo propone, a sorpresa, una moratoria: "se gli Usa si impegnano a non piazzare questo tipo di armamenti in ...

Fiorello-Djokovic - nuovo Botta e risposta esilarante sui social : Nole estasiato dal dritto di Rosario [FOTO] : Lo show-man italiano mantiene la parola e mostra la sequenza del suo dritto a Djokovic, che risponde divertito sui social Prosegue il botta e risposta tra Rosario Fiorello e Novak Djokovic sui social, questa volta il noto show-man italiano dà lezioni di dritto al tennista serbo, che interviene divertito commentando il post su Instagram con un messaggio ironico e divertente. “Ecco Nole, sequenza Forehand!” la didascalia piazzata ...

Sabrina Ghio - Botta e risposta con il Tanit : “Non paratevi il cu** - mi avete cacciata perché ero con la mia bimba” : “Assurdo non far entrare in un ristorante un bambino. È vergognoso, è uno schifo“. L’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio si è sfogata così in un video pubblicato nelle sue storie su Instagram commentando quanto le è capitato al Tanit, un locale di Poltu Quatu, in Sardegna, dove si trova in vacanza con la famiglia. Sabrina ha raccontato infatti di essere andata lì per cenare assieme al fidanzato Carlo Negro e alla figlia Penelope ...

Autonomia - Botta e risposta M5S-Lega : 20.32 "Grazie all'Osservatorio per l'Autonomia che abbiamo lanciato questa mattina alla Federico II di Napoli,stiamo scrivendo una nuova Autonomia, un'Autonomia migliore". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Di Maio, sottolineando: "Credo che l'Autonomia si debba fare,ma senza danneggiare altre Regioni". Il ministro leghista Erika Stefani replica e precisa: "Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo del M5S". "Mi ...

ASAP Rocky - duro Botta e risposta di Trump con il governo svedese : 'Liberatelo' : ASAP Rocky è detenuto in un carcere svedese da ormai 24 giorni. La rap star americana, che gode di estrema popolarità a livello mondiale, è accusata di aggressione ai danni di due persone, assieme ad altri due membri del suo entourage. I fatti si sono verificati a Stoccolma, il 30 giugno 2019, dove l'artista si trovava per una data del suo tour europeo, che è stato ovviamente interrotto in seguito a quanto accaduto. L'arresto di ASAP Rocky e la ...

Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini : Botta e risposta sui social : botta e risposta social tra Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso. Ecco cosa si sono dette le due conduttrici Durante le ultime ore, sul web, si è scatenato il putiferio per delle parole dette da Lorella Cuccarini, forse, interpretate male. Come ormai l’Italia intera sa, la bionda showgirl dal prossimo autunno sarà al timone de La […] L'articolo Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini: botta e risposta sui social proviene da ...

Zidane-Bale - continua il Botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

Mondiali di nuoto 2019 – Horton vs Yang : Botta e risposta pungente tra i due campioni dopo la protesta dell’australiano : Mark Horton e Sun Yang non se la mandano a dire: le parole dei due campioni dopo la protesta dell’australiano durante la premiazione dei 400 sl ai Mondiali 2019 Ha fatto il giro del mondo la protesta di Mar Horton, dopo la finale di ieri dei 400 stile libero ai Mondiali di Gwangju 2019. Il nuotatore australiano, secondo alle spalle di Sun Yang, non è salito sul podio, in segno di protesta per la situazione ancora non definita ...

Ex LSU - personale ATA - Botta & risposta (lettera) : Arriva una pronta replica da parte degli LSU storici all’articolo di Feder Ata. Ricostruire i fatti per come si sono succeduti nel tempo è utile per comprendere l’attuale condizione di questa categoria di lavoratori. A tale scopo sarà utile ricordare come stavano le cose quando c’era solo la prima fascia, la seconda dopo l’esaurimento della prima graduatoria nel 2001 e la terza nata nel 2008 grazie alla Gelmini. Nella ...

Boschi-Salvini - Botta e risposta : 'Abbiamo portato risultati - non rubli' - 'per favore' : La storia degli scontri dialettici tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini si arricchisce di una nuova puntata. I due tornano a beccarsi e lo fanno sui social network. Tutto nasce da un post del Ministro che, pubblicando la pagina di Libero che parla della mozione di sfiducia del Partito Democratico nei suoi confronti, non perde occasione per attaccare i Dem. La risposta della deputata del Partito Democratico è stizzita e rappresenta una vera e ...

Governo in fibrillazione - Botta e risposta tra Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - se vuoi la crisi dillo" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Governo in fibrillazione - Botta e risposta di Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - così isolati come la Grecia" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Botta e risposta trash tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello : Sui social sono volate parole forti tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La ex gieffina, nonché giocatrice di basket, pubblica un post sibillino con la scritta: “La tua mer*** scrausa fa 21 like”. Giorgia influencer e nuova fidanzata di Stefano Laudoni ex della Vignali) replica: “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua”. Tra le due anche in passato c’erano stati scambi d’opinione poco eleganti. I follower ...