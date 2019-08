5 fumetti per volare fino a Tokyo

I consigli per l’estate nel nuovo podcast di Wired : serie tv - libri - cinema e fumetti : Piena estate, tanto tempo libero per recuperare quello che ci piace di più. Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi tanti consigli per trascorrere piacevolmente il periodo estivo, in compagnia di libri, serie tv, film e fumetti. Si tratta di storie che magari vi siete persi negli scorsi mesi, o magari altre che desiderate godervi da tempo senza averne mai avuto modo. Ma ci sono anche avvertimenti su film o serie che non valgono la pena di ...

5 fumetti per respirare l’aria di Parigi : Parigi, città della grandeur francese, dell’amore romantico, grande capitale d’arte e di cultura. Meta ideale per una vacanza estiva, che sia un weekend di fuga o qualche settimana di esplorazione e scoperta (sempre che non preferiate New York o Berlino). E, ovviamente, ambientazione ideale per un gran numero di fumetti e graphic novel ambientati tra Louvre e Tour Eiffel. Non sorprende, d’altro canto, visto il fascino della ...

5 fumetti per scoprire Berlino : Berlino è una delle capitali più giovani e sexy d’Europa. Da decenni ormai attrae turisti di ogni età, attratti dalle piazze monumentali, dalla contrapposizione tra Est e Ovest, o dalla scoppiettante e frizzante vita notturna, culturale ed artistica. L’appeal di Berlino è indissolubilmente legato alla storia della città nel Novecento, secolo che ha plasmato e definito l’identità attuale della città. Dopo aver esplorato New York ...

Marvel – Per il fumettista Mark Millar - Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine : Marvel – Mark Millar con un post su Twitter annuncia che Taron Egerton sostituirà Hugh Jackman e diventerà il nuovo Wolverine. Ecco le sorprendenti dichiarazioni del fumettista! Marvel, Taron Egerton prenderà il posto di Hugh Jackman secondo quanto dichiarato con un post su Twitter dal famoso fumettista Mark Millar. Taron Egerton, l’attore visto al cinema in Rocketman e Kingsman ... Leggi tuttoMarvel – Per il fumettista Mark ...

C’è un sito per scrivere una privacy policy a fumetti in pochi minuti : Come rendere un’informativa sulla privacy semplice, comprensibile e scorrevole? Con un fumetto. È questa l’idea dell’Istituto nazionale per la privacy e la valorizzazione dei dati, per rispettare uno dei principi del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr), che impone di “assicurare trasparenza, comprensibilità” per comunicare come vengono trattate le informazioni. Collaborando con la Scuola fumetto di ...

Ecco perché la serie di The Walking Dead non potrà finire come i fumetti : Tutto quello che diremo in questo articolo è da etichettare come spoiler per i fan di The Walking Dead e quindi non adatto per i deboli di cuore o per coloro che non vogliono sapere come andrà a finire la saga a fumetti da cui la serie ha preso vita. In questi giorni si lavora sul cast per mettere insieme i nuovi episodi della decima stagione ma, intanto, Robert Kirkman ha sconvolto tutti annunciando che quello uscito ieri è l'ultimo numero ...

Mbappè diventa un personaggio di Holly e Benji - l’incontro col fumettista Takahashi è emozionante : “un sogno” [FOTO] : Mbappè incontra il fumettista creatore dei Holly e Benji: il francese emozionato in Giappone Mbappè ha coronato oggi un suo grandissimo sogno: il calciatore francese del PSG, in Giappone per formalizzare una partnership con un nuovo sponsor, ha incontrato il fumettista giapponese Yoichi Takahashi, creatore del manga Holly e Benji. Un’accoglienza incredibile per Mbappè, che ha ricevuto da Takahashi un disegno che lo raffigura in ...

Marvel Hero Tales permette ai ragazzi di creare fumetti con i personaggi Marvel : Marvel Hero Tales è un'applicazione educativa per bambini che permette di creare delle storie a fumetti basate sui personaggi Marvel. I ragazzi potranno cerare un storia personale e arricchirla con nuovi vocaboli navigando nell'ambiente di gioco tridimensionale fino a raggiungere i punti chiave, dove bisognerà descrivere quello che si intende fare in quella situazione scegliendo la parola più appropriata al contesto per formare delle frasi di ...

fumetti - esposizione per i 70 anni di Tex Willer : Assolombarda, nell'ambito del progetto "Forse non tutti sanno che...", inaugura oggi, esposizione per i 70 anni di Tex Willer