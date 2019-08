UE | Conte incontra Von der Leyen a Palazzo Chigi | Vogliamo un portafoglio

Migranti - Von der Leyen incontra Conte : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Commissione Ue - Salvini consegna a Conte la rosa di nomi dei possibili candidati. Premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

Inter - Conte lancia la sfida : “saremo noi la sorpresa - gli altri devono preoccuparsi di incontrarci” : L’allenatore nerazzurro ha tracciato un bilancio dell’inizio di stagione, soffermandosi poi sugli obiettivi da raggiungere L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è iniziata positivamente, l’allenatore nerazzurro è soddisfatto di quanto visto nelle prime settimane di preparazione, compresa la tournée asiatica. AFP/LaPresse L’ex Chelsea non perde occasione per martellare i propri giocatori ...

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...

Conte è disponibile a incontrare i governatori sul tema delle autonomie : Il premier Giuseppe Conte si dichiara "disponibile" a incontrare i governatori di Lombardia e Veneto in vista del varo della legge sull'autonomia, anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei Ministri, "in modo da poterli tenere compiutamente aggiornati". In uno dei passaggi della lettera aperta sul "Corriere della Sera" ai cittadini lombardi e veneti, Conte chiede allo stesso tempo "rispetto" per il lavoro che sta compiendo assieme ...

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella, poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio

Conte in pressing sull'Inter per Lukaku e Dzeko mentre Ausilio incontra l'agente di Rebic : Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Antonio Conte sta diventando inquieto mentre l'Inter continua a lavorare su offerte per Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Ieri l'Inter è volata a Singapore per il tour pre-campionato in Asia e al momento Conte ha solo George Puscas, Samuele Longo e tre Primavera in attacco. Il probabile arrivo di Lukaku è stato uno dei motivi per cui Conte ha accettato di unirsi ai nerazzurri, ma il Manchester United vuole ...

domani alle 16 a Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, con il premier Giuseppe Conte incontreranno i genitori di Giulio Regeni, il padre Claudio e la madre Paola Deffendi, ci sarà anche Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.

Fondi Lega - Conte : “A cena offerta da me ma non conosco Savoini. Non l’ho mai incontrato personalmente” : “Non conosco Savoini e non l’ho mai incontrato personalmente“. Lo ha chiarito il premier Giuseppe Conte, a proposito di Gianluca Savoini, al centro di un’inchiesta della Procura di Milano su presunti Fondi russi illeciti alla Lega. “Dobbiamo trasparenza ai cittadini, abbiamo grandi responsabilità. È la ragione per cui chiarisco il mio ruolo con il signor Savoini“, continua, spiegando il motivo della sua ...

domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi.

Sea Watch - altri due naufraghi portati a terra per urgenza medica. Conte incontra il premier dei Paesi Bassi al G20 di Osaka : Quindicesimo giorno in mare per la Sea Watch che da ormai 48 ore si trova di fronte al porto di Lampedusa, dopo la decisione del capitano della nave, Carola Rackete, di non rispettare l’ordine del governo italiano ed entrare così nelle acque territoriali italiane. Nella notte, secondo quanto riferito dalla ong, altre due persone sono state fatte scendere dall’imbarcazione e portate a terra dalla Guardia Costiera: si tratta di un uomo ...

Napoli - il premier Conte incontra i lavoratori della Whirlpool : «L'azienda colga la sfida della competitività» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta incontrando a Napoli una delegazione di lavoratori della Whirlpool. Il colloquio, cui prendono parte una ventina di persone inclusi alcuni...

Conte incontra Weber - nomine Ue siano equilibrate : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il candidato del Ppe alla Presidenza della Commissione europea, Manfred Weber